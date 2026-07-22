世界剑击锦标赛2026｜17岁男花「世少冠军」何承谦首战世锦赛表现身价 赛前紧张到失眠 只睡3小时  无损小组六全胜直入周六正赛

年仅17岁的应届世少男花冠军何承谦，周三在亚洲国际博览馆显示少年「世界冠军」的身价！首次参加世界剑击锦标赛的他虽然一日前紧张到失眠，到凌晨3时仍眼光光，今晨6时起床准备9时的男花小组赛，但无损他在小组赛6战6胜，直入周六（25号）的正赛，他赛后谈到首入世锦赛正赛时，表现信心十足地说：「4月世少的金牌给我不少信心，让我知道我在我的年龄是最劲一个，感觉去到成人赛也不会差很远。」

一连9日首次在香港举行的世界剑击锦标赛周三展开个人赛的资格赛，大会安排头3天的各剑种资格赛在Hall 2举行（设300企位），今日所见，也有不少剑迷入场观看男子花剑及女子重剑的资格赛，第一次在香港主场参加世锦赛的「细孖」何承谦大赞亚博馆的赛场时说：「赛前我好期待在亚博馆比赛，来到见到个场，比其他海外的世界杯赛站都要好。」

各参加资格赛的剑手先进行小组赛，男子花剑有何承谦及梁千雨，世界排名27位的「细孖」在小组赛没受到太大考验，同组的6位剑手的世界排名都比他低，以6战6胜、小组总排名第6直入周六的正赛，届时将与卫冕冠军蔡俊彦（Ryan）及两届奥运冠军张家朗一齐比赛。

全赢6场小组赛 仍不满因紧张而未做到最好

「细孖」表示：「其实小组赢晒所有6场比赛，我是满意的，但表现一般，因为有点紧张而打得手紧，有些分本不应失的，因为自己紧张而失了，这些位做得不是好好，但庆幸自己能把握到赢的机会。」

去年底毅然放下书包，投身全职运动员的「细孖」由11月开始今季（2025-2026年）的FIE世巡赛，第一年参加成人组的比赛的成绩已十分亮丽，今年3月的利马大奖赛已能杀入8强，4月的世界青少年锦标赛，他亦首夺「世少」冠军，他也表示这些成绩给他不少强心针。

他说：「世少的冠军给我更大的信心，我在我的年龄可以做到最劲，去到成人赛，觉得不会差得太远。」

对于周六世锦赛正赛64强，「细孖」说最想以「享受主场」心情去打：「赢，当然想赢，这主要是今年成绩不错，包括之前的成人赛（指FIE世巡赛），加上世少的冠军，给我更大信心，因为我在我的年龄是最劲的一个，去到成人赛，觉得自己不会差很远，今次世锦赛，会用之前打世界杯打好每一场的心态，最想是享受在香港打比赛，世锦赛毕竟是奥运及亚运外、每年最大的一个比赛。」

21岁的梁千雨在小组赛表现麻麻，录得3胜2负，位列小组总排名第56位，稍后在资格赛的淘汰赛争正赛资格。

记者/摄影：徐嘉华