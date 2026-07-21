Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜世界杯球星为跑鞋预热

即时体育
更新时间：20:16 2026-07-21 HKT
发布时间：20:16 2026-07-21 HKT

世界杯刚完成今届的赛事，adidas 继 3 月发布轻弹缓震跑鞋 HYPERBOOST EDGE 后，开启了公路跑的新时代。今日，adidas 再下一城，为 HYPERBOOST EDGE 增添全新配色，更隆重推出 HYPERBOOST EUPHORIA，将休闲跑鞋完美融入运动时尚这型；adidas亦同时发布了一众世界杯球星如美斯、柏迪等早前于世界杯期间亲身穿著 HYPERBOOST EUPHORIA，为此系列预热。 

美斯。图片由公关提供
美斯。图片由公关提供
柏迪。图片由公关提供
柏迪。图片由公关提供

HYPEROOST 两大骨干演绎「RUN HYPER,LIVE HYPER」生活文化：

图片由公关提供图片由公关提供
图片由公关提供图片由公关提供
图片由公关提供
图片由公关提供

• HYPERBOOST EDGE(RUN HYPER): 专为轻运动爱好者及慢跑新手所设计。延续运动效能,旨在释放阻力，提供源源不绝的能量回馈与流畅步伐， 是专注于活力舒的运动机能鞋款。

• HYPERBOOST EUPHORIA(LIVE HYPER): 专为追求个人风格的时尚达人所打造。
打破运动与日常的界线，让舒适与能量化为穿搭灵感，适合日常混搭出独特的运动时尚风，展现不受拘束的多元生活态度。

图片由公关提供
图片由公关提供
图片由公关提供
图片由公关提供

HYPERBOOST EUPHORIA 是以 HYPERBOOST EDGE 专业跑鞋为蓝本重塑的休闲鞋款。EDGE 专为专业跑步性能而生，而 EUPHORIA 则承袭了相同的缓震效能与能量回弹，并从时尚美学的角度进行改造，将焦点从跑道转向日常穿搭。

HYPERBOOST EUPHORIA采用半透明MONO MESH鞋面，鞋头配搭反光材质及弹性鞋舌。外底采用抓地橡胶，中底全掌采用HYPERBOOST 缓震科技，提供令人信赖的稳定性，配备时尚外型之余亦兼具功能性，将慢跑注入生活。

 

 

最Hit
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
01:28
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
社会
7小时前
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
01:10
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
9小时前
谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测
00:57
谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测
影视圈
7小时前
再有港人在日本自驾出车祸。NyanropS@X
00:38
北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇
即时国际
2小时前
谢贤离世丨网民重温四哥敢言史 曾被前外母质疑性能力狄波拉护夫 揭结扎原因：我点养？
谢贤离世丨网民重温四哥敢言史 曾被前外母质疑性能力狄波拉护夫 揭结扎原因：我点养？
影视圈
4小时前
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
时事热话
10小时前
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
01:08
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
20小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
家人离世成「宽敞户」！公屋女获派深水埗同邨却感「好纠结」？细数新屋３大致命伤 网民一看摇头！
家人离世成「宽敞户」！公屋女获派深水埗同邨却感「好纠结」？细数新屋３大致命伤 网民一看摇头！
生活百科
7小时前
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
影视圈
3小时前