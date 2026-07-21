香港跳绳邀请锦标赛2026｜港将力压日本夺冠 182人代表团月底征亚锦赛

「香港跳绳邀请锦标赛2026」周日（19日）于湾仔伊利沙伯体育馆降下帷幕。一连5日的赛事中，中国香港代表表现亮眼，不仅在本地赛事屡创佳绩，更于压轴的「世界交互绳邀请赛」中挫败多国强敌勇夺冠军，为月底出战亚洲跳绳锦标赛注下强心针。

黄天佑王巧儿称霸个人赛

今届赛事焦点之一的「中国香港跳绳总会29周年纪念杯」，黄天佑与王巧儿凭借在30秒速度赛及3分钟耐力赛的稳定发挥，分别夺得男、女子组个人总冠军。至于以累积奖牌总数定胜负的团体赛「回归杯」，男子组的柯卓霖表现大勇，独揽3金1银1铜成为大赢家；女子组的区皢芊与张芷恩亦不甘示弱，双双收获4银1铜佳绩。

世界赛港将大放异彩 挫日本劲旅封王

赛事戏肉落在周日上演的「世界交互绳邀请赛」（DDCWI）。面对法国、美国及日本等外队挑战，港将在主场展现出国际级水准。在终极决赛的团体自由对决（Freestyle Battle）中，港队代表YOUNG BLOOD发挥出色，力压日本劲旅Junk Swing勇夺冠军；另一港队Jumpy Soul亦顺利取得季军。

此外，在速度赛方面，港队代表Elite2及Vigor F1亦分别于高级组与初级组摘下亚军，力证香港跳绳运动员在各个项目均具备顶尖竞争力。赛事期间，港队主将兼花式跳绳世界冠军何柱霆亦有作示范表演，同场的艺人嘉宾杨乐文（Lokman）大赞港队实力出众，呼吁大众继续支持香港代表。

182人庞大阵容月底征亚锦赛

今次主场出击，亦是港队备战7月底中国绍兴「亚洲跳绳锦标赛」的重要前哨战。中国香港跳绳总会主席黄婷透露，港队即将派出182人的庞大阵容参赛。她期望运动员能延续去年世锦赛的勇态，并透过与亚洲各国选手切磋，进一步提升整体水平，继续为港争光。