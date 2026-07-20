F1｜安东尼利力压陆克莱夺今季第6个分站冠军 罗素首圈即退赛积分榜遭咸美顿反超

F1比利时站正赛，排头位起步的卡美安东尼利一扫英国站失利阴霾，今战力压陆克莱强势夺得今季第六个分站冠军，但队友佐治罗素却受挫，首圈便和咸美顿发生碰撞后退赛，在积分榜上更被「黑帝」反超落到第三。

周日F1比利时站正赛由安东尼利取得头位起步，第二名有韦斯塔潘，紧接有诺里斯和罗素，而一起步没多久立即发生事故，罗素和咸美顿发生缠斗，在弯道中2人发生碰撞，罗素被撞入沙石区其后退赛，安全车亦随之启动，之后虽然一直被身后的韦斯塔潘挑战，但安东尼利依然冷静应对稳守头位，在其后陆克莱虽然曾其他车手进入维修站取得头位，但安东尼利其后仍靠平治战车出色的性能和个人实力反超，最终以1小时24分42.479秒首名冲线，陆克莱则以1.952秒之差屈居第2，第3则由韦斯塔潘获得。

安东尼利自摩纳哥站后连续3站未能获分站冠军，上站英国站更以15完赛，但仅过一站安东尼利即重拾状态夺今季第6冠，他表示：「经历了几轮艰难的比赛，可以重回最高的领奖台感觉很好，今场比赛得来不易，因为我们一度因虚拟安全车失去头位，但之后我们设法追了回来，陆克莱也很快所以我们必须守住优势。」

有人欢喜有人愁队友佐治罗素今战却大受打击，他指今次碰撞属意外，但指若战车性能更好便不会发生今次意外，赛前第二罗素和安东尼利在积分榜上相差25分，但今站退赛后不但被今站获第4的咸美顿反超外，差距更扩大至50分。

