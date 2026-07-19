乒乓全锦赛｜王楚钦孙颖莎混双苦战五局爆冷出局 连折三大赛 陷九个月冠军荒

顶著巴黎奥运会混双金牌的光环，国乒「王牌组合」王楚钦与孙颖莎却意外陷入了漫长的低潮期。在周六晚于湖南长沙举行的2026年全国乒乓球锦标赛（双打）混双准决赛中，头号种子「莎头组合」苦战五局后，以2-3爆冷不敌跨省搭档袁励岑/王艺迪，遗憾无缘决赛。这不仅是两人连续第三项大赛无缘登顶，更令这对王牌组合的「冠军荒」延续至第9个月。

孙颖莎（左）和王楚钦（右）爆冷出局。新华社

孙颖莎（右）和王楚钦（左）爆冷出局。新华社

袁励岑（左）和王艺迪（右）爆冷淘汰「莎头组合」。新华社

决胜局关键分失守 历史性新赛制下遇冷

全国乒乓球锦标赛向来是国内竞技水平最高的赛事。自1952年首届举办以来，双打项目始终与团体、单打同场竞技；直到2026年，中国乒协破天荒将双打列为单独一站比赛，并打破省市界限允许跨省配对，旨在整合实力为洛杉矶奥运会提前布局。

面对在全新赛制下临时配对的袁励岑/王艺迪，长期作为固定搭档的「莎头组合」今仗遭遇严峻考验。双方激战五局，王楚钦/孙颖莎虽然展现出强大韧性，两度落后下两度扳平（包括第四局强势打出11:2的悬殊比分），但在决胜局战至9平的关键时刻未能稳住阵脚，连失两分，最终以2-3（8:11、11:6、9:11、11:2、9:11）饮恨出局。

内外双线受挫 陷9个月「冠军荒」亟待破局

作为目前国乒男女单的一号主力，王楚钦和孙颖莎在本届赛事仅报名出战混双，两人早前受访时曾表示，希望将今次全锦赛视为今年亚运会的绝佳练兵机会。然而，随著准决赛止步，他们的亚运练兵之旅亦宣告提前结束。

事实上，今次失利只是「莎头组合」近期状态起伏的缩影。自2025年WTT中国大满贯夺冠后，两人已陷入长达9个多月的「冠军荒」。在国际赛场上，他们近期亦连续于WTT香港总决赛及美国大满贯的决赛中，两度折戟于韩国宿敌林钟勋/申裕斌拍下。从国际赛遭韩国组合「双杀」，到国内赛爆冷不敌临时配对的跨省组合，这对国乒混双组合正面临配对以来的最大考验。