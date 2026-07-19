日本羽毛球公开赛│「邓谢配」激战三局憾负世一摘银 冯彦哲两度医疗暂停成转捩点

日本羽毛球公开赛决赛，香港混双代表邓俊文、谢影雪周日（19日）与国家队「世一」组合黄东萍 / 冯彦哲力战三局，以14：21、21：14、15：21惜败，继2024年后再次夺得日本公开赛银牌。两人周二将转战在常州举办的超级1000中国公开赛，首轮迎战世界排名14位的日本组合霜上雄一 / 保原彩夏（Yuichi Shimogani / Sayaka Hobara）。

激战世一打出风采

港队开赛领先5：2，随后被对手连取6分反超，以7：11落后进入中场暂停（interval）。间歇后，邓俊文屡次打出好球得分，包括在8：11时一记完美压线的网前勾对角球，以及10：14时杀出线路刁钻的斜线球。战至12：15，黄东萍面对邓俊文的后场发球，反应神速地杀出直线，阻挡港队追分势头，国家队组合以21：14先下一城。次局港将状态及时回勇，中段连得5分扩大领先至13：6。趁对手气势受挫，港队后半段保持优势，顺利以21：14扳回一局，还以颜色。

冯彦哲于决胜局17：15时第二次叫医疗暂停。BWF官方YouTube直播截图

医疗暂停阻追势

决胜局战况紧凑，世一组合以11：10的一分优势进入间歇，随后一度拉开差距至17：12，「邓谢配」发力连追3分，追至15：17。紧张关头，冯彦哲因救球跪地再次擦伤膝盖，本局第二次叫医疗暂停（他先前在3：3时曾因膝盖擦伤接受简单处理）。漫长的暂停过后，港队组合似乎手感冷却、反应放缓，接连出现出界、下网及漏球失误。最终连失4分，以15：21，总局数1：2与冠军失之交臂。

周二超级1000的常州公开赛的签表，「邓谢配」和对手在同一半区，有机会在8强再战。BWF官方网站截图

展望常州超级1000赛

接下来「邓谢配」将马不停蹄转战周二在常州展开的超级1000中国公开赛。首轮对上世界排名14位的日本组合霜上雄一 / 保原彩夏，而本场对手冯彦哲 / 黄东萍亦身处同一半区，港队有机会在8强再战「凤凰」组合。两人在常州站的最佳战绩是2018年夺得铜牌，2023及2024年均于16强止步，去年则闯进8强；港队盼望周二再求突破，创出佳绩。

记者：尔郡耀