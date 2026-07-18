意大利六日赛｜李思颖一人擸走一银一铜 麦迪逊赛偕师姐梁颖仪夺铜

继日前在意大利波代诺内的「六日赛」中夺记分赛银牌的「小女车神」李思颖（Ceci），周四（16号）再上颁奖台，她伙拍师姐梁颖仪参加麦迪逊赛，在10个冲刺圈中，2人留前斗后，凭最后3圈以首名冲刺下夺得一面铜牌（20分），预计9月爱知名古屋此赛项劲敌之一的日本队以26分取得银牌，意大利组合夺金（29分），港队总教练达海飞（Herve）表示对备战亚运有帮助。

李思颖（右）及梁颖仪（左）在意大利室外镬场参加六日赛的麦迪逊赛。大会FB图

女子麦迪䊨赛颁奖礼，意大利组合（中）夺冠，日本组合（左）夺亚，香港组合李思颖（右二）及梁颖仪（右一）夺季。大会FB图

共有12队组合参加共50圈的女子精英组麦迪逊赛，Ceci跟颖仪在10个冲刺圈中，头7个圈都无功而还，未能取得任何分数，反观有东京奥运全能赛银牌得主梶原悠未坐阵、伙拍年仅21岁 的垣田真穗在10个冲刺圈有6圈冲得好分数，港队竭尽所能在最后3圈拼命冲分，结果成功以3圈首名冲过终点，受惠于最后一圈分数双计，有惊无险冲到一面铜牌，将原本一直㲃于第三及第四位的美国及西班牙组合一一摈出奖台外。

意大利东道主的Rachelle Barbieri及Martina Alzini，二人10个冲分圈全部有分落袋，其中2圈以首名冲刺，最终以29分夺冠。

总教练达海飞（Herve）表示：「虽然六日赛不计入UCI（国际车联）的排名积分内，但今仗亦收练兵之效，对备战9月亚运会很有帮助。」香港女子队以1银1铜完成「六日赛」，男子队还有周六最后一天的麦迪逊赛。

记者：徐嘉华