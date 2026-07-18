网球｜黄泽林在美国林肯站Ａ士失灵 张玮桓雅典站跟决赛只差一步

香港网球一姐张玮桓（Eudice）近期在双打方面越战越勇，在本月初温布顿网球锦标赛首度跻身32强后，她在本周到希腊出战雅典公开赛，伙拍波兰老将Katarzyna Piter连过数关至4强，可惜在决胜局不敌头号种籽、台日组合詹皓晴/加藤未唯，以1:2（3:6、3:6、5:10）无缘决赛；另边厢的黄泽林（Coleman）在美国林肯挑战赛8强对东道主外卡球手庄逊（Spencer Johnson）未能发挥一贯的犀利武器，全场只发出4个「A士」，比对手少6个，终以0:2下马。

张玮桓（左）及波兰的Piter（右）跟决赛只差一步。香港网总图

Eudice（左）跟Piter在4强力战下不敌头号种籽。Eudice Ig图

无论是Eudice还是Coleman，他们2人的上一场比赛都是温网，一个主战男单，一个主战女双，现处于个人双打排名新高57位的Eudice今仗的双打拍档刚在本月初的温网女双去到8强，这队「港波组合」被列为本赛3号种籽，并先后在16强以2:0击败乌兹别克组合、8强以2:0胜英国/荷兰组合，到4强遇上首号种籽的「台日组合」，Eudice在今季曾两度在双打赛输给詹皓晴及其不同拍档，周五再遇，双方在头2盘互有输赢，Eudice组合以3:6、6:3扳成平手，到决胜局，有更多大满贯双打经验的詹皓晴/加藤未唯以10:5取得决赛权，全场打了一个半小时。

黄泽林不敌东道主外卡球手，提早下马。资料图片

世界排名111位的Coleman在林肯网球挑战赛8强对世界排682位的庄逊，在接近一个半小时的激战中，港将在首局跟对手一样曾发出3个「A士球」，可惜Coleman的第二发球得分不及对方，先输第一盘3:6，次盘双方打至「抢七」，Coleman的「A士球」失灵，反之对方的发球得心应手，港将以6:7（2:7）提早出局。

记者：徐嘉华