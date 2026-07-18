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日本羽毛球公开赛│邓谢惊险逆转大马奇兵 今年首闯决赛明撼世一争冠

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更新时间：14:38 2026-07-18 HKT
发布时间：14:38 2026-07-18 HKT

日本羽毛球公开赛准决赛于周六（18日）上演，港队混双代表邓俊文 / 谢影雪以17：21、21：18、21：15逆转淘汰大马奇兵黄显维 / 钟舒韵，顺利闯入决赛。这不仅是两人今年首度闯入巡回赛决赛，亦是他们继2024年夺银后再度在此赛事冲冠，明天将硬撼国家队「世一」组合黄东萍、冯彦哲。

让一追二逆转取胜

港队在开赛初段表现慢热，屡次出现下网及出界失误。大马组合在中段领先18：13，「邓谢配」力追未果，以17：21先失一局。

第二局港将找回手感，起初打出9：4的优势，可惜随后连续接发失误，被对手反超11：10进入中场暂停（interval）。重返赛场后双方展开缠斗，大马组合先连得3分拉开至16：13，但「邓谢配」随即还以颜色追至17平手。来到17：18的关键时刻，港将顶住压力连轰4分，以21：18惊险扳回一城。

决胜局港队乘胜追击，开局连取4分领先9：4，对方虽马上连追4分逼近至8：9，幸好邓俊文一记漂亮的推底线球稳住局势，以11：9领先进入中场休息。随后两人火力全开，一度将优势扩大至19：12。最终「邓谢配」以21：15奠定胜局，总局数2：1反胜晋级。

状态回勇冲击冠军

这是两人今年首度杀入巡回赛决赛，对上一次入决赛是去年5月的新加坡公开赛。相隔一年零两个月再入决赛，「邓谢配」明天将面对国家队的「世一」组合黄东萍 / 冯彦哲。双方过去交手记录为1胜4负，港队期盼能打破近期4连败的宿命，力争突破2024年日本站夺银的佳绩。

大马奇兵尽全力憾负

今天多次为「邓谢配」带来巨大压力的大马组合黄显维 / 钟舒韵，实力不容小觑，这对世界排名第118位的黑马，先前已先后击退两队世界前10强敌——分别是赛事6号种子，法国组合吉凯尔 / 德尔蕾（世界第7），以及3号种子、丹麦的基斯甸臣 / 宝查（世界第3）。今日面对排名第8位的邓俊文 / 谢影雪，大马组合依旧打得非常有耐性，不过港将组合的韧性更胜一筹，最终惊险过关。

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