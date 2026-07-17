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日本羽毛球公开赛｜「邓谢配」8强挫卫冕冠军 两局直落淘汰「蒋魏配」

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更新时间：15:26 2026-07-17 HKT
发布时间：15:26 2026-07-17 HKT

香港第一混双邓俊文 / 谢影雪周五（17日）出战日本羽毛球公开赛8强，以21：17、21：13强挫国家队的蒋振邦 / 魏雅欣，强势晋级4强。下轮将面对马来西亚组合黄显维 / 钟舒韵。

「邓谢配」默契凌厉

港队开局迅速进入状态，先取得10：6优势，随后对手发力连取5分反超，并以1分细微优势进入半场暂停（interval）。局末双方拉锯至15分平手，港将此时打出一波4：0攻势奠定胜局；当中邓俊文在17：15时，更开出一记紧贴对手，击向蒋振邦反手区的刁钻平射球直接得分，助组合以21：17先拔头筹。

易边后港将火力全开，上半局以11：2压倒性领先。谢影雪此役手感火热，网前封阻与拦截反应极快。最终「邓谢配」全程未曾落后，以21：13速胜再下一城。他们将于周六与马来西亚组合黄显维 / 钟舒韵争夺决赛席位。后者周五以两局21：17淘汰了赛事3号种子、世界排名第3位的丹麦组合基斯甸臣（Mathias Christiansen） / 宝查（Alexandra Bøje）。

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