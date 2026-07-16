Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意大利六日赛｜「小女车神」李思颖为港队打开奖牌之门 记分赛夺银

即时体育
更新时间：20:04 2026-07-16 HKT
发布时间：20:04 2026-07-16 HKT

现正随队在意大利波代诺内参加「六日赛」的香港「小女车神」李思颖（Ceci）周三（15号）传来好消息！她在50个圈的女子精英组记分赛，以19分取得银牌，跟冠军、来自美国的希姬丝（Anna Hicks）只差一分。

Ceci（左）在记分赛夺亚。大会FB图
Ceci（左）在记分赛夺亚。大会FB图
Ceci在比赛中（第二排右）。大会FB图
Ceci在比赛中（第二排右）。大会FB图
Ceci（白头盔蓝衫）在比赛中跟来自世界各地的车手一较高下。大会FB图
Ceci（白头盔蓝衫）在比赛中跟来自世界各地的车手一较高下。大会FB图

香港队派出6人参加意大利的六日赛，事实上，这项比赛吸引不会欧美及亚洲区车手参赛，以Ceci参加的精英组记分赛，共有34人参加，香港派出Ceci及梁颖仪参赛，Ceci在10圈的冲分比赛中，在第4圈、第5圈、第6圈、第8圈及第10圈都冲到分数，总分以19分位列亚军，颖仪未能冲到分数，以第22名完成比赛。

日本名将梶原悠未（中）夺淘汰赛冠军。大会FB图
日本名将梶原悠未（中）夺淘汰赛冠军。大会FB图

日本亦派出多名车手参赛，包括Ceci视为偶像的梶原悠未也有参赛，这位东京奥运全能赛银牌得主在记分赛发挥麻麻，以5分位列总排名第11位，21岁 的日本师妹、杭州亚运麦迪逊金牌得主垣田真穗以第17名完成。

Ceci在女子淘汰赛及捕捉赛分列第13及第16名，颖仪分别夺第15及第22位，偶像梶原悠未在淘汰赛夺冠，捕捉赛则得亚军。

朱浚玮（最后一排左二）在比赛中。大会FB图
朱浚玮（最后一排左二）在比赛中。大会FB图

男子组方面，朱浚玮、曹棨光、缪正贤及伍柏亨参加了淘汰赛，以朱浚玮位列总排名第22位为港队最佳。朱仔跟曹棨光在麦迪逊赛位列第10名，伍柏亨及缪正贤以第15名完成。

记者：徐嘉华

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
4小时前
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
影视圈
3小时前
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
7小时前
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
社会
4小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
4小时前
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
影视圈
2小时前
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
影视圈
5小时前
医美中心疗程「挂羊头卖狗肉」 呃逾11万元保险 警拘14人包括医生
02:43
医美中心疗程「挂羊头卖狗肉」 呃逾11万元保险 警拘14人包括医生
突发
5小时前
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
时事热话
10小时前