意大利六日赛｜「小女车神」李思颖为港队打开奖牌之门 记分赛夺银

现正随队在意大利波代诺内参加「六日赛」的香港「小女车神」李思颖（Ceci）周三（15号）传来好消息！她在50个圈的女子精英组记分赛，以19分取得银牌，跟冠军、来自美国的希姬丝（Anna Hicks）只差一分。

Ceci（左）在记分赛夺亚。大会FB图

Ceci在比赛中（第二排右）。大会FB图

Ceci（白头盔蓝衫）在比赛中跟来自世界各地的车手一较高下。大会FB图

香港队派出6人参加意大利的六日赛，事实上，这项比赛吸引不会欧美及亚洲区车手参赛，以Ceci参加的精英组记分赛，共有34人参加，香港派出Ceci及梁颖仪参赛，Ceci在10圈的冲分比赛中，在第4圈、第5圈、第6圈、第8圈及第10圈都冲到分数，总分以19分位列亚军，颖仪未能冲到分数，以第22名完成比赛。

日本名将梶原悠未（中）夺淘汰赛冠军。大会FB图

日本亦派出多名车手参赛，包括Ceci视为偶像的梶原悠未也有参赛，这位东京奥运全能赛银牌得主在记分赛发挥麻麻，以5分位列总排名第11位，21岁 的日本师妹、杭州亚运麦迪逊金牌得主垣田真穗以第17名完成。

Ceci在女子淘汰赛及捕捉赛分列第13及第16名，颖仪分别夺第15及第22位，偶像梶原悠未在淘汰赛夺冠，捕捉赛则得亚军。

朱浚玮（最后一排左二）在比赛中。大会FB图

男子组方面，朱浚玮、曹棨光、缪正贤及伍柏亨参加了淘汰赛，以朱浚玮位列总排名第22位为港队最佳。朱仔跟曹棨光在麦迪逊赛位列第10名，伍柏亨及缪正贤以第15名完成。

记者：徐嘉华