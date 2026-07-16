东京日本公开赛｜邓俊文谢影雪休战国际赛一个半月后 重返日本「福地」求突破

香港羽毛球第一混双组合邓俊文、谢影雪休战国际赛一个半月后，本周到东京出战超级750的日本公开赛，周四跟香港后辈组合陈延泽、吴芷柔16强「内讧」，在半小时的激战后，「邓谢配」以21:15、21:10胜出，周五8强将硬碰争取本赛「三连冠」的国家「世二」组合蒋振邦、魏雅欣，期望一雪2024年同一比赛决赛败仗之仇。

邓谢配胜出内讧战，希望在日本福地再创佳绩。资料图片

陈延泽及吴芷柔合作时间不足一年，但取得不俗的成绩。资料图片

混双八强上演2024同一比赛决赛翻版

世界排第8的「邓谢配」及排32位的「泽柔配」今仗可以说是下周日（26号）假伊馆举行的全港羽毛球锦标赛的混双决赛的首轮交锋，今日首局比赛，双方在初段只是一、两分差距，俊文及阿雪曾处于落后位置，但很快在小休前已收复失分，首局以21:15先拔头筹，次局，「邓谢配」已捉到对方的路数，以21:10完场；相信大家都期望这两对混双组合下周日在伊馆的全港赛决赛再斗过。

邓谢配今年上半年经历高低，对即将举行的世锦赛及亚运会都是一个很好的提醒。资料图片

俊文乐见「泽柔配」冒起：对彼此都得益

俊文在赛前曾谈到「泽柔配」合作才约10个月，近月成绩十分鼓舞，曾短暂跟芷柔合作混双的阿俊文说：「我们平时都是一齐训练，他们冒起对我们绝对是一个良性竞争，对彼此都是好事，可以互相得益，促进大家的世界排名及国际赛成绩一齐上。」「邓谢配」在今仗首圈先以2:0击败土耳其组合。

上半季经历高低 休战国际赛一个半月重整旗鼓

「邓谢配」曾于2024年日本公开赛取得亚军，当时的冠军正是周五的8强对手「振欣配」（蒋振邦、魏雅欣），今季上半季成绩喜乐参半，先在3月历史性夺得全英锦标赛铜牌，但在4月的亚洲锦标赛以卫冕组合首圈止步，俊文表示是心态使然：「纯粹是我自己的感受，我同阿雪复出（2025年4年）复出的目标是争亚洲冠军及全英奖牌，这些我们都未试过，完了这两个目标后有少少完成了『愿望清单』，由4月亚锦成绩做得不好后，打后的比赛有少少浮浮沉沉，发挥未如理想，是心态影响发挥。」

「经过这2个多月的浮沉后，跟教练团总结这阵子的表现后，大家都觉得『我们输到冇嘢输』，可能心态放松了点，上一个半月无论是身心都调整好去迎战未来的比赛，特别是9月的亚运会，好彩仍有时间给我们透一透气、总结表现。」

李卓耀在日本公开赛１６强不敌日本对手，提早出局。资料图片

男单女双同遭对手反胜

男单方面，香港男一李卓耀有点可惜，他在首圈先以2:0击败国家队代表陆光祖，今日对日本的田中涌士，港将先赢首局21:14下，被对手连追2局，最终以10:21、11:21止步次圈。

杨雅婷（左）及杨霈霖（右）在先胜对手一局下被反胜，无缘更进一步。资料图片

女双的「双杨配」杨雅婷、杨霈霖亦十分可惜，她们跟世界排名第4的日本老将组合福岛由纪及松本麻佑打足3局，香港先胜21:19，但次局以14:21被对手追和，决胜局只是一、两分差距，但最终以19:21无缘再进一级。

记者：徐嘉华