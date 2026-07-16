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林肯网球挑战赛｜香港网球一哥黄泽林以３号种籽 今季三入挑战赛８强

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更新时间：14:42 2026-07-16 HKT
发布时间：14:42 2026-07-16 HKT

上月底完成温网之旅，香港网球一哥黄泽林（Coleman）回港短休后又再度出外比赛，他在香港时间周四早上在美国林肯网球挑战赛（75级别）的16强，凭著全场发出11个「A士」在1小时45分钟的比赛中有惊无险以7:5、7:6（7:5）击败新西兰外卡球手舒柏（Anton Shepp），跻身8强后将对东道主外卡球手庄逊（Spencer Johnson），争取今季第2次四强席位。

黄泽林在林肯挑战赛有个好开始。资料图片
黄泽林在林肯挑战赛有个好开始。资料图片

世界排名111位的Coleman飞到美国转回硬地比赛，他在32强先对中华台北的吴东霖，港将轻易以6:2、6:2取胜入今晨的16强，牌面上Coleman在世界排名及大赛经验都比世界排405位的舒柏胜一筹，但打起来却一点也不容易，港将在第一盘曾领先5:2，再拿多一局就可取得首盘胜利，但舒柏随后连追3局至5:5平手，幸Coleman保持发球得分成功率高达百份之78，他先以7:5拿下第一盘。

资料图片
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对手在次盘穷追猛打，Coleman第一局发球已被破发，但没乱阵脚，他在第6局向对手还以颜色，打破对方发球局，追成3:3平手后，双方最终要进入「抢七」决胜，发球技术一流的Coleman领先6:2，𫄳然对手连追3分，但Coleman在12局以一个「A士球」、以7:5奠胜，晋级8强对世界排名682的庄逊。

Coleman今季曾于4月底的中国九江市同一级别的网球挑战赛夺得个人首个「挑战赛」冠军，当时他在Ig表示：「这个ATP挑战赛的冠军是我们香港的第一个，辛苦所有一直支持我的你们。」他亦曾于3月初多明尼加挑战赛入过8强，可惜未能更进一步。

记者：徐嘉华

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