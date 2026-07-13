学界凯旋杯颁奖礼｜四位最佳男女运动员感激成绩获肯定 每人都有一个亚运梦

由中国香港学界体育联会主办、香港赛马会慈善信托基金捐助的2025-2026年度「赛马会学界运动员嘉许计划 - 凯旋杯」颁奖礼周一在拔萃女书院举行，大会总共颁发288个奖项，最高荣誉的「最佳男、女运动员」得主是拔萃男书院的刘础迪及拔萃女书院的沈绮纹，男女校组别的「最佳」由福建中学的翁溥泽及启思中学的邱采汶夺得，他们4人不约而同期望日后代表香港参加大型比赛如4年一度的亚运会。

4位「最佳男、女运动员」得奖者，右起：翁溥泽、邱采汶、沈绮纹及刘础迪。徐嘉华摄

徐嘉华摄

4位「最佳男、女运动员」的得奖者都是八足咁多爪，两位应届DSE考生翁溥泽及邱采汶今年参加的学体会比赛十分多，前者参加游泳、田径、越野跑、排球，而主项是三项铁人，亦是港青代表队成员之一，后者是香港水球代表，但亦参加游泳、榄球、篮球及田径。

主项游泳的刘础迪跟今年亚运擦身而过。徐嘉华摄

中五的刘础迪亦是多项赛事的参加者，包括主项游泳（400米自由泳）、副项救生及室内划艇，而中三的沈绮纹的主项是200米自由泳。

他们不约而同表示十分感谢学校及专项教练的栽培，才获得此项「最佳男、女运动员」殊荣，亦无独有偶都以代表香港参加未来的亚运会为目标。

主项三铁的翁溥泽。徐嘉华摄

主项三项铁人的翁溥泽对于在中六最后一年中学以「最佳男运动员」收尾感到开心，他说：「好开心及好荣幸夺得『凯旋杯』这个奖，以这奖为中学阶段收尾很难得，我会藉这奖项不断鼓励自己，无论在三铁上及学业上都会继续努力，希望自己在三铁的实力能在未来跻身世界舞台。」今年3月曾代表香港青年军出战亚锦赛的他曾夺得第8名。

值得一提，上月在徐州举行的亚洲三项铁人赛青少年组包办个人（U15）金牌及混合接力铜牌的拔萃男书院中三生温泽仁，今年学界赛连夺D1 B Grade 800米、3000米及越野赛金牌，获颁D1 越野组「最佳运动员」。

三铁代表温泽仁（右）过去一年夺奖无数，今年获颁「最佳运动员」，旁为父亲兼前香港三铁代表温树华。徐嘉华摄

中五的刘础迪表示：「其实获此奖有惊喜，同届有其他学生运动员的运动成绩都好叻，我能脱颖而出感到好高兴，对我很有鼓舞作用，在运动上证明我之前的努力。」其实刘础迪跟今年9月的爱知名古屋亚运会只是擦身而过，他的400米自由泳位列香港队排名第3，由于只有头2位可以出战亚运，他寄望5年后的2031年亚运会代表香港参赛。

主项女子水球的邱采汶。徐嘉华摄

香港水球代表邱采汶去年曾夺「紫荆杯」最佳女运动员奖，今年能在「凯旋杯」夺同一个奖感到开心，她说：「这奖项给我一个肯定，我要多谢学校老师及自己港队教练，是他们的信任、栽培及训练，令我在各运动项目都发挥得好好。」邱采汶也说长远的运动目标是参加亚运会。

中三的沈绮纹的游泳专项是200米自由泳，跟香港「女飞鱼」何诗蓓的主项相同，她期望日后能像一众港队师姐一样参加亚运会。

协恩中学夺团体总冠军（女子组）。徐嘉华摄

拔萃男书院夺团体总冠军（男子组）。徐嘉华摄

香港培正中学夺团体总冠军（男女校组）。徐嘉华摄

「凯旋杯」是港岛及九龙地域中学校际体育比赛的最高荣誉，本年度合共颁发288个奖项，学校团体奖的总冠军包括拔萃男书院（男子组）、协恩中学（女子组）及香港培正中学（男女校组）夺得。

记者/摄影：徐嘉华