学界凯旋杯颁奖礼｜花剑陆浚诺 梁殷侨 获学界肯定 未来继续学剑两兼 望打出名堂

由中国香港学界体育联会主办、香港赛马会慈善信托基金捐助的2025-2026年度「赛马会学界运动员嘉许计划 - 凯旋杯」颁奖礼周一在拔萃女书院举行，有2位熟口熟面的年青花剑剑击代表陆浚诺及梁殷侨分别夺得剑击组「杰出运动员」及「杰出青苗运动员」奖，谈到下周三在亚博馆展开的世界剑击锦标赛，浚诺睇好师兄弟们能挑战男团「世界冠军」，年仅15岁的殷侨有机会继上月亚锦赛后，再以替补身份首战世锦赛。

陆浚诺（前排右二）是准港大医科生，他表示会一边打剑一边读书。徐嘉华摄

徐嘉华摄

就读协恩中学的梁殷侨（前排中）首获「青苗奖」，次排右二是游泳小飞鱼李芯瑶在学界成绩优异，为香港取得团体总冠军的功臣之一。徐嘉华摄

徐嘉华摄

2024年曾夺世少铜牌的陆浚诺是拔萃男书院中六生，将入读香港大学医学院的他认为「凯旋杯」奖意义特别，他说：「平时拿剑击的奖项，只代表我在那个比赛的成绩，但『凯旋杯』杰出运动员奖是对我过去一年在剑击成绩的一个肯定，亦给了我一支打下去的强心针。」

男花陆浚诺首夺剑击「杰出运动员」奖。徐嘉华摄

各赛项的「杰出运动员」，包括剑击代表陆浚诺（前排右二）。徐嘉华摄

准医科生陆浚诺 望兼顾学业及打剑

18岁的浚诺曾处于是否要放弃剑还是学业的两难决定，但上月赢得会长杯剑击锦标赛男花冠军后，加上今日这个奖项，他已有了决定，就是剑、学两兼顾。他表示：「会长杯是我第一次取得成人组冠军的比赛，给我好大动力去打下去，我希望看看未来2年在青年组的进展，到20岁升成人组前再作决定。」笑言买不到飞入亚博馆看世锦赛的浚诺会透过网上直播去支持香港队，他认为港队的强劲阵容（包括张家朗、蔡俊彦、梁千雨及何承谦）有足够实力争取金牌。

一众「杰出青苗运动员」得主，包括协恩中学的梁殷侨（前排左三）。徐嘉华摄

协恩中学夺得团体总冠军（女子组）。徐嘉华摄

15岁 梁殷侨随时候命 出战下周世锦赛

协恩中三的梁殷侨是应届女花亚少个人赛铜牌及团体赛金牌功臣，亦于上月首次以后备身份出战成人组亚锦赛，第一次参加已跻身个人赛32强，团体赛跟师姐们合力夺得一面铜牌。谈到首夺「杰出青苗运动员」奖，殷侨说：「这个奖跟平时剑击的奖项不同，这个奖是全香港学生运动员一齐竞争，拿到『青苗』奖证明我是有能力在运动方面获取好成绩。」

没有因为杰出的剑击成绩而忘记读书，殷侨表示会一边打剑一边读书，在书本上不断学习新知识的同时，会努力打剑。对于上月首战成人组亚锦赛，她认为获益良多，更多谢师姐们从旁提点：「亚锦赛整个氛围跟世界杯都不一样，我已尝试叫自己放松去比，师姐们时常给哦贴士，在比赛中遇有困难，她们都会帮我解决，对我帮助好大。」

上月的亚锦赛，殷侨是代表膝伤未愈的师姐符舒妤名参赛，她表示，暂时未知师姐的伤势，但教练团已叫她准备好，随时替补出战世锦赛。

「凯旋杯」是港岛及九龙地域中学校际体育比赛的最高荣誉，本年度合共颁发288个奖项。梁殷侨就读的协恩中学夺得学校团体（女子组）_总冠军。

记者/摄影：徐嘉华