温布顿网球赛｜郭涵煜伙拍文丹洛域丝女双夺冠 成第4位中国金花温网称后

中国金花郭涵煜伙拍法国名将文丹洛域丝（Kristina Mladenovic），在温布顿草地网球赛女双决赛以直落两盘以 6:3、7:5 横扫草地赛 9 连胜的强敌达布禾丝姬（Gabriela Dabrowski）及史提芬妮（Luisa Stefani）夺冠。28 岁的郭涵煜首夺职业生涯大满贯锦标，并成为继郑洁、晏紫及彭帅之后，历史上第 4 位在温网女双封后的中国金花！

郭涵煜首夺大满贯 琪琪重返巅峰

这对年初才合作的「中法组合」今仗发挥完美，次盘关键时刻，郭涵煜凭借强劲的反手抽击打破僵局，最终以 7:5 奠定胜局。赛后她喜极而泣，并感激拍档文丹洛域丝：「能与你并肩捧起这座奖杯是我的幸运。谢谢你选择我并信任我。」

34 岁的文丹洛域丝曾夺 6 个大满贯女双冠军，但在去年因重伤几乎断送生涯。她感叹：「年初我因伤甚至没有排名，但涵煜毫不犹豫地选择了我，这简直是一场梦。」

中国金花包揽澳网温网女双冠军

这座奖杯让郭涵煜成功齐名 2006 年夺冠的郑洁、晏紫，以及 2013 年捧杯的彭帅，写下中国女网历史新页。同时，这也是中国女子网球在 2026 赛季的又一高峰，继老将张帅在今年 1 月勇夺澳洲网球公开赛女双冠军后，郭涵煜再在温网登顶，意味著中国金花在今年已强势包揽四大满贯中两项赛事的女双锦标，充分展现了中国女网在双打项目上傲视群芳的强大实力！