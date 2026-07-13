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温网｜冼拿挫施维利夫成功卫冕 夺生涯第5座大满贯

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更新时间：05:52 2026-07-13 HKT
发布时间：05:52 2026-07-13 HKT

世界一哥冼拿今晨在温布顿男单决赛，面对施维利夫先失一盘下，连赢三盘反胜对手，卫冕温网冠军，夺得个人第5座大满贯锦标。24岁的冼拿去年击败艾卡拉斯，首次赢得温网冠军，今晨击败施维利夫蝉联锦标后，成为公开赛年代第10名卫冕温网男单冠军的球员。

施维利夫终结面对洗拿连输14盘纪录

至于今次是施维利夫首次打入温网决赛，并挟著今年法网夺冠之势出战。他此前面对冼拿连输14盘；而今晨首盘双方激战65分钟，施维利夫最终在Tie-break以9：7先拔头筹，终止盘数连败纪录。

但洗拿于第二盘同样在Tie-break胜出扳平盘数。比赛转捩点出现在第三盘3：3时，施维利夫一次救短球时滑倒，虽然能够继续作赛，但移动明显受影响。洗拿随后首次破发得手，顺势拿下第三盘，第四盘再于关键时刻破发，最终洗拿以6：7（7：9）、7：6（7：2）、6：3、6：4，花了3小时46分钟以盘数3：1击败施维利夫，这亦是他斗施维利夫10连胜。

冼拿：没有比这里更好的地方

冼拿赛后表示卫冕温网意义非凡：「打网球来讲，没有比这里更好的地方了。星期日早上醒来时，你会感受到紧张，因为知道今天是非常特别的一天，而且你永远不知道自己还有多少次机会，可以回到这个舞台，所以我从不把一切视为理所当然。」他又向对手致意：「每场比赛都需要两名球员共同成就，我很高兴能够夺冠，更开心的是我们今天打出了极高水准的比赛。」

虽然施维利夫未能首夺温网冠军，并吞下生涯第4次大满贯决赛失利，但这名29岁德国名将近月表现依然亮眼，不但在早前的法网赢得个人首座大满贯，也首次在温网闯入决赛。施华利夫说：「29岁的我，第一次真正相信自己有能力赢得这座冠军。」

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