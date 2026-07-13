世界女排联赛香港站｜国家队新秀打出惊喜 煞科战决胜局3分仅负世一意大利

中国女排终于打出惊喜！在香港站输多赢少的国家队，于周日在启德体艺馆上演的「中国人寿（海外）世界女排联赛」（VNL）煞科战中，派出多张新面孔挑战「世一」兼卫冕冠军意大利。年仅19岁的主攻李晨瑄，配合连日来表现突出的师姐庄宇珊，在全场逾9,500名球迷的狂热呐喊下，合力狂轰36分，成功在本站的不败之师意大利身上抢下两局。虽然国家队最终以局数2:3惜败，但比赛表现出色，赢尽全场掌声。球队随后将马不停蹄，准备出战本月22日在澳门开锣的VNL总决赛。

大胆起用新球员收奇效

来到周日压轴大战，面对本站实力最强的意大利，国家队主教练赵勇大胆起用新球员，由主攻李晨瑄、二传解盛钰及副攻王奥芊等小将领衔正选。国家队首局虽先以19:25落败，但随后两局防守及拦网强度大增，屡次瓦解对手强攻；加上李晨瑄施展网前快攻、王奥芊拦网频频建功，国家队成功以25:21及25:22连下两城，局数反超前2:1。可惜第四局未能乘胜追击，被回勇的意军重夺主导权，国家队以12:25被追平。进入决胜局，国家队的战术部署被经验丰富的意军识破，最终以12:15饮恨。

赛后，中国主攻手庄宇珊获观众选为「我最喜爱球员」之一，中国女排获颁「我最喜爱球队」。

以老带新成绩未如理想

国家队今届以「老带新」阵容出战VNL，完成三个分站共12场常规赛后，仅录得6胜6负，整体成绩未如理想，写下近年最差战绩。

今仗功臣之一的李晨瑄赛后表示：「今天大家都竭尽全力，我们非常珍惜与世界顶尖强队交手的机会。能跟意大利拚足五局，是全队共同努力的成果，这场比赛对我们建立坚定的信心，起了很大作用。」

7月22日出战总决赛

常规赛3站战罢，美国、巴西、意大利、土耳其、荷兰、加拿大、日本及东道主中国队，顺利夺得本月22日于澳门展开的总决赛8强席位。根据赛制，常规赛排名第9位的国家队，将在首圈淘汰赛硬撼「一姐」美国队。

香港赛会发言人则透露，为庆祝明年香港回归30周年，已向VNL大会申办2027年总决赛，预计于明年7月举行，将继续选址于启德体育园。



记者：徐嘉华

摄影：苏正谦、刘骏轩