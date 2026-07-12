世界女排联赛香港站｜加拿大3:1胜多明尼加共和国 首次跻身VNL总决赛

两队「中国女排杀手」加拿大对多明尼加共和国周日下午在启德体艺馆举行的「中国人寿（海外）世界女排联赛」（VNL）香港站最后一天比赛对垒，加队改善近日开局慢热的习性，以3:1（ 25:20、17:25、25:22、25:18）获胜日，此一胜仗令加队首次取得本月22号在澳门展开的VNL总决赛（只有VNL排名头8可以参加），赛后加队最佳球员云莉琪（Kiera Van Ryk）表示：「能入到总决赛，对我们备战8月北美锦标赛（争取2028洛杉矶奥运资格）很有帮助。」

开心的加拿大队将第一次跻身本月的澳门总决赛。苏正谦摄

云莉琪在第一局已开出两个A士球。苏正谦摄

加拿大得分王云莉琪救波一刻。刘骏轩摄

云莉琪救波一刻。刘骏轩摄

「加多一战」其实没有输家，大家在一日前都做到自己在香港今站的目标，加拿大一日前已够分第一次跻身VNL总决赛，而多明尼加共和国亦够分保住明年VNL席位，今日一战彼此都没有压力及包袱，特别是他们两队分别在本站曾击败半个东道主的中国国家队，彼此都得到不少信心去行未来的排球路，尤其是2028年洛杉矶奥运会的达标比赛即将于8月展开。

多明尼加23号嘉娜干莎莉丝取得该国最高得分的16分。刘骏轩摄

加拿大甫开局已戒掉开局慢热的陋习，队中得分王云莉琪照样表现全面及亮眼，第一局已取得2个「A士球」，加上网前拦截得分，助加队以25:20先拔头筹；虽然次局多明尼加共和国加强发球及攻防以25:17扳回一局，但如加拿大的云莉琪所说无论落后多少，她们也不会放弃，加上多明尼加共和国换出状态麻麻的20号比莉玛天妮丝，攻力大降下，最终加拿大在随后2局以25:22、25:18奠胜。

今场比赛后，加拿大及多明尼加共和国已完成3站VNL分组赛（共12场比赛），加国以7胜4负列第6位，多明尼加以3胜8负列第15位，前者获VNL总决赛权，后者则可保住VNL席位（共18队）。

加拿大队救球一刻。苏正谦摄

加拿大首入总决赛 云莉琪：有助备战洛杉矶奥运会

云莉琪赛后被选为今仗最佳球员，她表示：「能够跻身入VNL总决赛，对我们意义重大，特别是很快已到了洛杉矶奥运会的资格赛（在8月的北美资格赛的冠军将率先夺得2028洛奥参赛资格），加拿大对上一次参加奥运会已是1996年，那年我们还未出世，之后有多次跟奥运很接近，但都拿不到。」

「难得2028年奥运在洛杉矶，很靠近我们加拿大，到时我们的家人、朋友都可以到洛杉矶支持我们，所以洛奥给予我们更大的动力去争取参加。入到VNL总决赛总对对我们备战争奥运资格的北美锦标赛大有帮助。」北美、中美和加勒比排球联会锦标赛将于8月19日在圣多明哥举行。

午场的加拿大对多明尼加共和国也有接近9成观众入场。徐嘉华摄

加拿大的格莉（Alexa Gray)以20分仅次于云莉琪，对于首次晋级总决赛，她表示：「进入总决赛是我们球队的目标之一，入了总决赛的目标是争入准决赛及决赛，去年入不到总决赛，主要是我们正在建立球队，对我们队中年青的球员是一个很好的经验，所以今年大家看到我们是变得更强。」

乌克兰3:0胜比利时

头场由「升班马」乌克兰对比利时，前者终于摆脱本站「三连负」，以3:0（25:23、25:20、25:13）击败比利时，应可避免降班。



记者：徐嘉华

摄影：苏正谦、刘骏轩