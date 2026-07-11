世界女排联赛香港站｜中国女排暂录得一胜两负 周日挑战卫冕冠军意大利

周六（11日）世界女排联赛香港站第四日，由中国迎战多明尼加共和国的赛事，吸引现场坐满九成的观众观赛。国家队以22：25、25：21、23：25、24：26，爆冷不敌世界排名第13位的多米尼加。其中庄宇珊夺得本场最高分25分，而由现场观众投票的今场最佳球员，就给到得分第二多的多明尼加队长，为队伍夺得20分的比莲（Brayelin Martinez）。她赛后感言为队友自豪：「特别是没有人相信我们能做到（指赢中国），但我们团结一心去打每一场比赛。」经此一役多明尼加在今站赛事打出2胜1负的战绩。

多明尼加3:1力克国家队

首局中段中国队保持1-2分的微弱领先，尾段被多明尼加追至平手18：18，再连取4分拉开差距领先22：18，国家队苦追未果以22：25先失一局。第二局战况胶著，双方13次追成平手，国家队战至22：21一鼓作气取3分奠定胜局，扳回一城。

国家队第三局开赛顺利，以8：4领先，可惜优势在10：7被多明尼加连夺3分追平，两队再度展开缠斗。多明尼加又发难打出一波5：0攻势，以18：14领先。国家队力挽狂澜再5次追平比分，最后惜败23：25。第四局多明尼加势头正好，一度以13：6领先7分。尾段国家队仍然以坚韧不屈的精神追平比分，与对手战至刁时（deuce），最终再以24：26惜败。

多明尼加明日挑战加拿大

在香港站暂取得2胜（乌克兰及中国）1负（比利时）的多明尼加队长比莲玛天妮丝，赛后跟在上两季到辽宁队「揾食」的妹妹谢拉莉玛天妮丝一齐到传媒采访区。比莲今仗取得全场最高的20分，她表示：「我队今日做得好好，特别是没有人相信我们能做到（指赢中国），但我们团结一心去打每一场比赛，我们会不断努力，希望未来有更多像今日大家意想不到的发挥。」

妹妹谢拉莉玛天妮丝过去两季效力辽宁队打中国联赛，她表示在中国打联赛取得的经验有助她在国际赛发挥，她仍未知未来一季会否再到中国比赛。

对于周日最后一场VNL分组赛对加拿大，比莲坦言，今日赢中国队对多明尼加基和国都是信心的提升，并期待明日的比赛。

唐欣今日取得15分。徐嘉华摄

唐欣直面不足 明日国家队再度挑战「世一」

接应唐欣今日对多明尼加共和国一仗取得15分，是国家队第二得分最高一人（最高得分的国家队员是大搥手庄宇珊），她赛后表示：「现在面对每个对手，都值得我们全力对待，今天的比赛确实有很多不足的地方，但经历过这些不足，才会有进步。」明天周日国家队将对阵卫冕冠军，去年同一联赛国家队曾以0：3不敌世界排名第一的意大利。

记者、摄影：尔郡耀、徐嘉华