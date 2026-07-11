世界女排联赛香港站｜意大利让二追三极限3连胜 黑马加拿大惜败

世界女排联赛香港站第四日赛事，意大利周六（11日）对加拿大于先输两局后，发挥凌厉后劲连赢三局，以22：25、27：29、25：23、25：23、15：5险胜加拿大。其中意大利的安度普娃（Ekaterina Antropova）今站赛事第三度成为单场最佳得分手，再次刷新记录狂夺37分，带领蓝衣军团豪取三连胜兼维持不败金身。赛后安度普娃肯定队伍准备好明日对战中国队。

「强队杀手」硬撼世一打出风采

加拿大继首周主场赛事横扫三盘击败美国，以及在周三险胜中国后，周六对阵又一支传统劲旅。面对世界排名第一兼卫冕冠军的意大利，加拿大丝毫不怯场，一举拿下首两局，以局数2：0领先。

加拿大队首局中段连取6分反超至19：16，并顶住对手两名进攻悍将安度普娃和费雅（Sarah Luisa Fahr）的反扑，成功以25：22先拔头筹。

第二局在24号的安度普娃轰出一记Ace（发球直接得分）后，意大利连续取得4分，逼得加拿大队叫暂停。暂停后的加拿大仍未能阻挡对手势头，一度落后12：16。不过她们并未放弃，其后在19、20、22分时数度顽强扳平并反超。两队激战至刁时（deuce），前后17次打成平手，最终由加拿大以29：27惊险再下一城。

蓝衣军团名不虚传 两局25：23极限追平

第三局初段再次由安度普娃打破僵局，中段连轰两球Ace助意大利拉开差距至10：7，迫使加拿大教练再度喊叫暂停。加拿大在苦追下，终于在17分时追成平手。可惜局末扣球出界，将局点拱手相让，最后以23：25首次与胜利失之交臂。

赛事进入白热化，第四局战况极其胶著，双方16次战平。中段加拿大凭借到位的拦防和一记Ace球连取4分，以19：17反超。此时意大利换入18号「定心丸」伊干奴（Paola Ogechi Egonu）稳住阵脚，再度追成20：20。战至23：23的关键时刻，加拿大队发球失误下网，再度送出局点，随后再因一记扣球出界，让意大利以另一局25：23极限追平局数2：2。

决胜局加拿大状态一泻千里，重扣数次被对手17号的施娜（Myriam Fatime Sylla）守住并策动反攻。最终意大利以15：5逆转反胜，绝地反击。

意大利功臣安度普娃言：准备好迎战中国

24号意大利主攻手安度普娃（Ekaterina Antropova）为球队取得全场取高的37分，她赛后表示：「今日这一仗令我队知道一件好重要的事，就是面对困难的时刻（落后0:2）时，我们仍能反败为胜，这对我队来说是一齐在困难中成长的一仗。」

被问到一人连取37分如此高分，安度普娃说：「我不知我是如何做到，但最开心是可以协助球队赢分。」

问到明天压轴香港站煞科战再对国家队，是否有信心可以重温上届在同一场地以3:0赢对手的成绩，安度普娃表示：「对中国队一点也不容易，事实上，我们在香港今站对上3场比赛都打得不易；能预料到的，是明日一定有大批球迷到场帮中国队打气；今日这场令我队花去不少体能，明日对中国队，我肯定的是我们准备好了。」

云莉琪坦然展望下仗对多明尼加

领先2局被对手反胜的加拿大队，其队中主力兼今仗得分最高（27分）的云莉琪赛后表示心情复杂，既开心己队改善上一场对比利时慢热的缺点以及对著「世一」意大利队表玩出顽强对抗，但另一方面亦感失望，在领先2局下被意队反胜，现时仍然是争入本月中澳门VNL总决赛的加拿大队在今仗后位列第6（VNL头8名可晋身总决赛），云莉琪表示明天对多明尼加队还是充满信心，她说：「若我们再赢多一场比赛（即明日多明尼加），我们好大机会入到总决赛，最重要明日我们不会受到今日的战果影响，好好重整心态，今日我们其实打得很好，今日从中得到的信心及动力去应付明日的比赛。」

