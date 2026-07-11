温网｜祖高域4强止步未言退 盼明年再战：「至少再来一次」

祖高域今晨于温布顿4强直落三盘不敌世界一哥冼拿，无缘冲击个人第25座大满贯冠军。但这名39岁塞尔维亚球手强调仍未打算结束退役，对于明年是否再战温网，他表示：「我希望可以，至少再来一次。」

七届温网冠军祖高域以三盘4：6不敌冼拿，4强止步；冼拿将与施维利夫争夺锦标。落败的祖高域离场时，获中央球场球迷全场起立鼓掌。不少人关注，这会否是他最后一次亮相温布顿，但他赛后表示，希望明年能再次回到这片场地：「我希望可以，至少再来一次，之后再看看吧。」

自信仍有力在最高水平比赛

祖高域未能第39次跻身大满贯男单决赛，但他认为目前仍只有极少数球员能够击败自己：「落败我很失望，我想赢得温布顿，这就是我一直努力推动自己的原因。但我仍为3日前的表现感到自豪，艾利亚森是世界排名第4的球员，我向自己、也向其他人证明，我仍然可以在最高水平比赛。」他日前与艾利亚森在4强激战逾5小时后，晋级4强。

这名塞尔维亚球手续说：「我杀入了温布顿4强，然后直落3盘输给世界第一。但整个赛事而言，我在场上的态度、斗志和投入程度都非常正面。这一切仍然存在。」

「没有人逼我，继续打是因想打」

祖高域表示接下来将重新调整状态，备战美网。他强调仍在场上征战只因喜爱网球，而且相信自己的能力：「我没有任何压力，也没有人逼我继续比赛。我继续打，是因为我真的想打，而且我仍然有能力。我依然可以保持世界前10、甚至前5的水准。未来会是如何，就交给时间去证明。」