世界女排联赛香港站｜意大利3:0横扫比利时 安度普娃轻松进帐23分 6次发球直接得分

卫冕冠军意大利尽展霸气，局数3:0横扫比利时！周五(10日)世界女排联赛香港站第三日赛事，蓝衣军团以25:20、25:16、25:19轻取比利时，当中24号接应二传安度普娃（Ekaterina Antropova）全场表现最亮眼，3局轻松取得23分，包括6次发球直接得分。

安度普娃狂斩23分 6轰Ace球领军

两队于首局初段打得有来有回，到中段意大利发力连取4分，将比数拉开至领先18:14。她们之后保持优势至局面，以25:20先失一局。

意大利之后越打越轻松，第2局甫开局即气势磅礴，安度普娃发球直接得分后，球队领先5:1，逼使比利时教练叫暂停。暂停后安度普娃火力不减，随即又连得2分，并再发出一记Ace。当比分来到14:7时，安度普娃于此局第三度发球直接得分，进一步领先至15:7。此时比利时10号球员玛田（Pauline Martin）吹起反攻号角，凭借一记重扣「触手出界」（touch out）得分，率领队伍连追4分，可惜未能逆转，意大利以25:16再下一城。

直落3局扫走比利时展霸气

这支卫冕之师于第3局乘胜追击，迅速拉开比分至12:5。比利时全场始终无法收窄差距，最终意大利再赢25:19，直落3局横扫晋级。安度普娃继周三对阵乌克兰后，再度荣登全场最佳得分手，成为球队两连胜的最大功臣。记者、摄影：尔郡耀