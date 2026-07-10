世界女排联赛香港站|多明尼加惊险夺首胜 乌克兰力战至最后一刻憾败

周五（10号）迎来世界女排联赛香港站第3天的赛事，多明尼加共和国与乌克兰合演一场激战。多明尼加最终以25：17、25：16、22：25、19：25、15：13，局数险胜3：2，获本站首场胜仗。其中队长比莲（Brayelin Martinez）轰下全场最高的29分，成为三日赛事以来单场得分最多的球员。乌克兰则遗憾吞下联赛六连败。

乌克兰教练在决胜局暂停向球员传述战术指令。尔郡耀

本场最佳得分手兼多明尼加队队长比莲发球。尔郡耀

乌克兰在10号露达的发球下，第四局连取4分。尔郡耀

乌克兰的10号露达。尔郡耀

乌克兰虽败犹荣 展现顽强斗志

多明尼加甫开赛即进入状态，以25：17、25：16先拔头筹。面对0：2的巨大劣势，乌克兰在第3局迅速调整，即使中段一度落后7：11仍心态稳健。她们一路苦追至15平手并成功反超前，当中10号球员露达（Valeriia Nudha）功不可没，多次以灵巧进攻撕破对方防线，大振队伍士气，带领乌克兰以25：22扳回一城。

越战越勇的乌克兰在第4 直保持领先优势，虽一度被多明尼加追近至13:14，但露达再度挺身而出，带领队伍打出一波4：0的攻势拉开差距。乌克兰最终以25：19再下一城，连追两局将比赛带入决胜局。

决胜局高潮迭起

多明尼加在第5局曾领先13：8，但五度错失奠定胜局的赛点，被韧性十足的乌克兰顽强追至13：13平手。关键时刻，多明尼加顶住压力连取两分，惊险地以15：13赢下决胜局，总比数胜3：2。

以29分成本场最佳得分手的多明尼加队长比莲赛后感言道：「我们必须全力以赴，这一切是为了我的队友，我尽了自己最大的努力，就是为了让球队赢下比赛。」

记者/摄影：尔郡耀