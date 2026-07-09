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世界女排联赛香港站｜中国女排中断三连败 香港站首尝胜仗

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更新时间：23:34 2026-07-09 HKT
发布时间：23:34 2026-07-09 HKT

中国女排终于在香港站首尝胜仗！国家队周四在启德体艺馆的中国人寿（海外）世界女排联赛」（VNL）第2天比赛对「升班马」乌克兰队，有惊无险下以25:18、25:22、25:20取下今届香港站第一场胜利，周五休息一天，周六将对多明尼加共和国，队中主力王媛媛赛后表示：「今日胜仗，对我们球队的信心有一定提升。」

赵蕊蕊低调到场支持中国女排

一日前，国家队以2:3惨负加拿大队，周四再次晚上出击首次参加VNL的乌克兰队，双方第一次在VNL交锋，牌面上，国家队被看高一线，正如王媛媛所说：「在精神面貌上，我队没受到一日前的比赛影响，还是一鼓作气去冲激对手」，确实，国家队今日一上场给人感觉十分有斗志及醒神，首发上场的包括多名主力、队长龚翔宇、副攻王媛媛及年仅17岁 的郭中楠、接应唐欣及主攻庄宇珊及自由人王梦洁。

中国女排队长龚翔宇。徐嘉华摄
中国女排队长龚翔宇。徐嘉华摄
唐欣（10号）是队中得分第3高的球员。徐嘉华摄
唐欣（10号）是队中得分第3高的球员。徐嘉华摄
庄宇珊（右一）是国家队中表现最突出一人。徐嘉华摄
庄宇珊（右一）是国家队中表现最突出一人。徐嘉华摄
庄宇珊
庄宇珊

庄宇珊表现亮丽  获全场得分最高一人

周四入场观众大约六成，前中国名将赵蕊蕊也低调坐在观众席上支持中国女排。第一局，攻力十足的国家队甫开局已取得领先位置，以25:18先拔头筹；次局有点逆转，乌队换上不同人选上场，令国家队有点难适应，中段曾落后12:17，幸大家没乱阵脚，实力上比对手强的国家队一分分追上，以25:22再胜一局。第3局保持高质量的技战术，国家队以25:20奠胜。全场表现最亮丽首选全场攻入最高比分18分的庄宇珊，比快攻王媛媛多2分。

王媛媛（中）是队中得分第二高的球员。徐嘉华摄
王媛媛（中）是队中得分第二高的球员。徐嘉华摄
王媛媛
王媛媛
队中2位老将龚翔宇（6号）及王媛媛（7号）在拦网一刻。徐嘉华摄
队中2位老将龚翔宇（6号）及王媛媛（7号）在拦网一刻。徐嘉华摄
乌克兰11号的Viktoriia Danchak (中）是队中得分最高（11分）的其中一位球员。徐嘉华摄
乌克兰11号的Viktoriia Danchak (中）是队中得分最高（11分）的其中一位球员。徐嘉华摄

王媛媛：胜在团队没心急  耐心应战成反胜关键

终于取得香港站首胜（中国队在对上3站VNL都是败仗，包括上月土耳其站负巴西及土耳其，以及本周香港站第一场负加拿大），王媛媛赛后表示：「在精神面貌上没受到一日前的比赛影响，我们还是一鼓作气去冲激对手，好开心能拿到今日胜利，对我们队伍的信心是一个提升。」谈到第2局曾落后12:17，王媛媛说：「对方有些球员调动，我们在拦防上做得不够好，但团体没心急，耐心打我们的波，最后能拿下胜利，是我们心态放得好。」

中国女排主教练赵勇认为「今日整体发挥是值得肯定」，国家队在香港站还有2场比赛，包括周六对多明尼加共和国及周日对「世一」兼本站卫冕冠军意大利。

记者/摄影：徐嘉华

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