世界女排联赛香港站｜加拿大改善初段慢热 反胜比利时 香港暂累积两连胜

力争首次争入「世界女排联赛」（VNL）总决赛的加拿大队，周四在启德体艺馆的香港站VNL，跟比利时力战4局后，以10:25、25:21、25:17、27:25反胜，不但夺得香港站两连胜，其VNL排名由原本香港站前的第7位升至现在的第4位，大大提升她们争取头8名晋级本月22号澳门总决赛的机会；加队周五将休战一日，周六对「世一」兼卫冕冠军意大利，队中主力主力球员云莉琪（Kiera Van Ryk）表示要向意队展示「我们是值得尊重的一队球队」。

加拿大主力云莉琪获观众选为对比利时一仗「最佳球员」。徐嘉华摄

加拿大主力云莉琪（3号）从慢热到反胜，不禁张开双手庆祝一番。徐嘉华摄

比利时10号玛田（白衫）是该队得分最高球员。徐嘉华摄

无论是加拿大还是比利时队，他们在周三首天比赛都获得胜仗，来到周四次天比赛，世界排名较高（第10位）的加队被看高一线，但第一局先给人吓一惊，慢热的加队被世界排15的比利时完全控制住局面，以10:25先失一局；次局，加队如梦初醒，虽然上半场仍是落后一方，但到中段开始上力，加国主力云莉琪加强网前扣杀在尾段连取4分，终以25:21扳成平手。加队在随后一局乘胜追击以25:17以大分2:1领先，到第4局，双方初段只是一两分之距，但比利时加强发球及进攻力，曾领先加队20:24，只差一分即可进入第5局，但此时加队加强进攻及发球，打至「刁时」并以27:25反胜。

根据数据显示，云莉琪是加国全队最高得分球员，取得22分，而比利时队的玛田（Pauline Martin）得分为20分。

云莉琪表示：「我队常有开局慢热情况，今日也不例外，第一局完全发挥不到应有的速度及强劲的战斗力，但我队就算领先几分还是落后几分，我们都永不放弃，我对我队这种精神感到十分骄傲。」

周五获一天休战，云莉琪表示首要是好好休息，好好恢复，准备周六对卫冕冠军意大利，加拿大队一日前以3:2险胜中国国家队，对意国，云莉琪说：「意大利队好明显是香港站最强的一队，但我队一向都显示出韧力，可以跟世界强队一较高下 的能力，所以预计跟意大利会是一场紧张的战斗，我们开始要向大家展示我们是值得尊重的一队球队，所以赢输来说，要打过才知。」

「当然，意大利队是香港站卫冕冠军，永远不是易打的比赛；昨日对中国队，我们未是打出我们最好的水平，希望对意大利队时能做到我们最好。」

比利时队周五继续比赛，并将对世界排名第1的意大利队。

记者/摄影：徐嘉华