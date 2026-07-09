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马会呈献青少年足球精英汇 曼联 U16 下月与港将较劲

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更新时间：18:59 2026-07-09 HKT
发布时间：18:59 2026-07-09 HKT

香港赛马会（马会）今日（7月9日）公布， 赛马会青少年足球精英汇」（ 赛精英汇」）将于8月10 日至17日举行。曼联16岁以下青年队将访港，与本地年轻足球员进行为期一周的文化及足球交流活动，亮点之一是两场友谊赛，两地小将同场较劲，切磋球技。

出席启动礼的嘉宾包括：香港赛马会体育业务执行总监施永杰、香港赛马会公司事务执行总监谭志源、曼联合作伙伴关系总监大卫云逊、曼联名宿贝碧托夫（Dimitar Berbatov）、中国香港足球总会技术总监莫宁，及东华三院第四副主席暨社会服务委员会主任委员杨燕芝。

两场友谊赛分别于8月14日及16日假旺角大球场举行，曼联16岁以下青年队首场将与香港超级青年联赛18岁以下冠军 ─ 杰志对赛；第二场则将与中国香港16岁以下代表队较量。公众可于7月13日（星期一）上午10时起透过网上登记（charities.hkjc.com），获取免费门票入场观赛（每人最多可登记每场四张门票）。现场亦设摊位游戏及打卡位，观众更可欣赏精彩表演，投入足球狂热。

赛精英汇」期间，两位曼联名宿 ─ 前队长华伦西亚（Antonio Valencia）及后衞史谭（Jaap Stam）亦将访港，伙年青球员参与交流活动。他们更会分别现身两场赛事与球迷会面及互动，势必炒热球场气氛。

球场内外培育生力军

马会体育业务执行总监施永杰在启动礼致辞时表示，足球对于青年球员的意义，不只是锻炼技术，更是建立纪律与毅力；马会盼透过赛精英汇」为年轻人提供训练和交流机会，帮助他们建立自信。他指，马会作为世界级马匹体育及慈善机构，在过去十年已拨捐近67亿港元在精英及社区层面推动体育发展；同时支持在本港举行的多个赛M」品牌国际体育盛事，进一步巩固本港作为国际体育及娱乐枢纽的地位。

曼联合作伙伴关系总监大卫云逊表示，足球具有改变人生的力量，能够启发及培育年轻一代。他相信赛马会青少年足球精英汇」为来自曼彻斯特及香港的年轻足球员，提供一个与别不同的平台，双方不但能够交流意见，更可加深了解彼此的文化；这些难能可贵的体验有助拓阔他们的国际视野，个中的收获远超于足球场上的竞技。

中国香港足球总会技术总监莫宁表示， 赛马会青少年足球精英汇」为香港年轻球员提供贵贵的交流机会；足总希望他们透过与曼联青训球员切磋学习，开阔眼界，累积经验，并在足球路上不断进步。

赛精英汇」是马会、曼联及中国香港足球总会的合作项目，并获马会慈善信托基金捐款予东华三院筹办活动。今年的活动包括：参观马会见习骑师学校、龙舟体验，以及连串足球训练和社区服务等。 

赛马会青少年足球精英汇 2026 活动资料

主办机构：香港赛马会

合作机构：曼联，中国香港足球总会，东华三院

比赛地点：旺角大球场 （九龙旺角花墟道 37 号）

赛马会青少年足球精英汇 2026表演嘉宾，Edan@MIRROR（左），Jeffrey 魏浚笙（右）。
赛马会青少年足球精英汇 2026表演嘉宾，Edan@MIRROR（左），Jeffrey 魏浚笙（右）。

友谊赛资料：

对赛队伍

香港超级青年联赛 18 岁以下冠军 ─ 杰志

曼联 16 岁以下青年队

中国香港 16 岁以下代表队

曼联 16 岁以下青年队
日期 2026 年 8 月 14 日（星期五） 2026 年 8 月 16 日（星期日）
入场时间 下午 5 时正 下午 3 时正
开幕仪式 晚上 7 时 30 分 下午 5 时 30 分
开赛时间 晚上 8 时正 下午 6 时正
出席的曼联名宿 史谭（Jaap Stam） 华伦西亚（Antonio Valencia）
表演嘉宾 Edan@MIRROR Jeffrey 魏浚笙

 

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