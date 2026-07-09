武术｜港队在海口武术套路世界杯共夺９面奖牌 居奖牌榜次位 仅不及国家队
更新时间：12:30 2026-07-09 HKT
发布时间：12:30 2026-07-09 HKT
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由国际武术联合会主办，中国武术协会承办之『第四届武术套路世界杯』吸引近29个国家及地区逾200名选手参赛，香港代表队在一连两日的套路赛事中共夺得 5金2银2铜，共9面奖牌，最终列奖牌榜次席，仅不及国家队的8面金牌。
香港队的奖牌功臣包括刘子龙包办男子南棍及南刀两面金牌，女子组杨子莹同样发挥出色，她除了在个人项目夺得女子长拳金牌及女子刀术铜牌外，亦伙拍队友沈晓榆在女子对练夺铜，个人取得三面奖牌。
金牌功臣还有男子太极拳许得恩、他亦夺太极剑银牌，以及陈锦松夺男子剑术的金牌，沈晓榆在女子长拳夺银。
武术套路世界杯是国际武术联合会六大官方赛事之一，每两年举行一次，是套路领域级别最高、影响力最大的国际顶级赛事，参赛运动员须是获得世界武术锦标赛单项前八名的选手。
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