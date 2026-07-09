温网｜外卡神奇小子费里直落三盘闯4强 缔造奇迹膺史上第二人

在2026年温布顿网球锦标赛上，一个神奇的「费里童话」（Fery fairytale）正在真实上演。世界排名仅114位的23岁英国本土小将费里（Arthur Fery），凭外卡参赛一路过关斩将。在今日的男单8强战中，他以直落三盘横扫9号种子哥保利（Flavio Cobolli），生涯首度闯入大满贯4强。这令他成为继2001年名宿伊云尼斯域（Goran Ivanisevic）之后，温网史上第二位杀入男单4强的外卡球手。

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激动倒地庆祝 坦言「感觉不可思议」

费里今仗面对意大利好手哥保利，表现八面玲珑，以6:4、7:6（4）、6:0的绝对优势胜出。当他以一记精彩的Ace球兑现赛末点后，激动地倒在草地上，尽情享受全场观众起立致敬的如雷掌声。

他在赛后受访时难掩激动：「过完一关又一关，感觉实在太梦幻，我到现在仍不敢相信。去到最后一局，我经历了人生前所未有过的情绪起伏。」

独担英国大旗 曾绝地反胜迪米杜夫

今届温网英国阵营原本出师不利，在拉度简奴（Emma Raducanu）及戴柏（Jack Draper）双双因伤缺阵下，19名出战单打正赛的英国球手仅得4人闯过首圈，而战至第三圈更只剩下费里一人。

不过这位英国「独苗」未有令人失望。他在周一首度亮相中央场，便与前世界第三的迪米杜夫（Grigor Dimitrov）激战五盘，两度在落后下扳平，最终以局数3:2（7:5、3:6、4:6、6:4、7:6 (10:7)）反胜对手，打出生涯代表作。

周五硬撼施维利夫 争演「外卡童话」完美结局

费里的惊奇之旅已写下历史，如今他正剑指伊云尼斯域在2001年以外卡身分夺冠的终极神话。成功写下黑马传奇的费里，将在周五的4强战迎来严峻考验，硬撼刚刚赢得法网冠军的德国名将施维利夫（Alexander Zverev）。

至于7月10日的另一场4强重头戏，则由力争温网第8冠的传奇球王祖高域（Novak Djokovic），火并来势汹汹的卫冕冠军冼拿（Jannik Sinner）。届时当地英国球迷势必然全力为这位「本土男孩」打气，期盼「费里童话」能有一个最完美的结局。