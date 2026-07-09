温网｜外卡黑马费里杀入4强 背景大起底：母亲曾是港队代表

今届温布顿网球锦标赛爆出最大惊喜！即将24岁的英国本土外卡小将费里（Arthur Fery）过关斩将，历史性杀入男单4强。不过，这位在场上大放异彩的网坛新星，原来与香港有著极深渊源——他的母亲奥莉花（Olivia Fery）不仅曾定居香港，更曾披上港队战衣出战协会杯（Fed Cup），一家人与香港关系千丝万缕。

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母亲曾战法网 代表港队出战金夫人杯

费里在今日的男单8强战中，以直落三盘淘汰9号种子哥保利（Flavio Cobolli）强势晋级。但对于香港球迷而言，他显赫的家庭背景或许比赛况更引人入胜。

费里的母亲奥莉花是一名前法国职业网球员，曾打入1990年法网女单外围赛决赛周，并出战过1991年法网女双正赛。她后来曾移居香港，并在2000年代表香港网球队出战协会杯，即现在的金夫人杯。奥莉花先后在与哈萨克、日本及泰国的比赛中为港队披甲上阵。

其实早在代表港队之前，奥莉花已在香港本地赛事展露光芒。根据1998年《南华早报》的报道，她曾在维园举行的一项本地决赛中，以两个6:4击败了当时年仅18岁、正寻求三连霸的本地名将汤嘉宝封后。

赢在起跑线的「富二代」 自小视温网为后花园

除了母亲是前港队代表，费里的父亲卢域（Loïc Féry）亦大有来头。卢域早年曾在香港及伦敦担任金融交易员，后来成为法国富商，更自2009年起担任法甲球会罗连安特（FC Lorient）的老板兼主席。

费里的父亲卢域（蓝衫）早年曾在香港担任金融交易员，后来成为法国富商，更自2009年起担任法甲球会罗连安特的老板兼主席。AFP

出生于巴黎、在伦敦长大的费里，绝对称得上是体坛标准的「富二代」。由于母亲是全英草地网球俱乐部的荣誉会员，他自小就把温布顿这片网球圣地当作「后花园」，童年时已能近距离向顶级球星偷师。这位出身显赫的小将，长大后顺理成章入读美国顶尖学府史丹福大学，透过NCAA大学联赛的洗礼打下坚实基础，最终成就了今日在温网草地上的惊奇之旅。