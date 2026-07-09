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世界女排联赛香港站│中国2:3加拿大 王媛媛赞年轻球员「困难时咬住牙关往上顶」

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更新时间：01:04 2026-07-09 HKT
发布时间：01:04 2026-07-09 HKT

中国女排周三在启德体艺馆举行的「中国人寿（海外）世界女排联赛」（VNL）第一仗吞下败仗，与加拿大队斗足5局后，以25:19、17:25、22:25、25:23、11:15，总局数2:3不敌对手。国家队虽然未能取得开门红，但队中老臣子王媛媛赞扬一众年轻后辈，指她们在艰难时刻仍能互相支持，并期望加强拦网下，周四对乌克兰打出最高水平。

国家女排首局先拔头筹

双方首局战况已跌宕起伏，国家队中段先以16:11领先5分，加拿大后来居上连取6分反超17:16。中国女排临危不乱，先以一记超速扣球追平17:17，之后再直接发球得分重新建立优势。其后又分别以一次超级拦网和一记靠近底线的长扣球得分，连取5分拉开差距。加拿大落后18:21之际要求暂停，教练和球员沟通后连追两分，可惜未能逆转败势，国家女排首局先赢25:19。

云莉琪强攻领加拿利取胜

第2局加拿大提起士气，速胜25:17扳回一城，追平局数1:1。第3局战况胶著，两队12次追成平手，最终加拿大在局末打出一波4:0攻势，以25:22再下一城，局数领先2:1。第5局国家队打出士气，险胜25:23，将局数追成2:2，需要打胜局分胜负。加拿大于决胜第5局发挥寞好，赢15:11，总数局胜3:2，在香港站旗开得胜。今仗的最佳得分手由加拿大的接应二传云莉琪（Kiera Van Ryk）夺得，她斩获首日所有赛事最高分的27分。

王媛媛满意队友斗志

中国女排虽然出师不利，但老将王媛媛赛后赞赏小将们的斗志：「我队今日的应变能力不及对手，在拦防上亦要加强。总的来说，不管是年轻人还是老练的球员，在困难时都能往上顶。我们这咬牙关往上顶的精神很好，但应对对手的策略还要加强。」

加拿大主力云莉琪：我们今日未打出最佳水平 能赢中国很鼓舞
入到VNL总决赛  对即将展开的奥运周期有帮助

胜出对国家队的比赛后，云莉琪暂以201分登上今季VNL的「最佳得分球员」的第一位，她赛后坦言胜出对中国这场比赛后，对加拿大队争取首次跻身澳门举行的总决赛的信心大增，特别是对备战2028年溎杉矶奥运会是很好的比赛。

她表示： 「今日我们未打出最佳水平，能够在首天比赛赢到强劲的中国队，对我队十分鼓舞，对我们争取总决赛资格也很有帮助，对我们在香港站余下的比赛也增强信心（将对比利时、意大利及多明尼加共和国）。」各大洲将相继于下月起出战洲际锦标赛，此各洲的赛事是争取洛奥门票的重要一役。

上季（2025-2026年度）加盟上海光明优倍女排俱乐部，协助球队赢得中国女子排球超级联赛冠军的云莉琪，下季将到意大利「揾食」，谈到现役一众年轻选手，云莉琪大赞她们潜质优厚：「她们有几个都十分年轻，今日无论是防守及拦截都做得好好，我认为中国女誓的未来会是一支很强的球队，中国队无谕何时都是难以应付的一队对手。」
 

而周四赛事将于下午5时开始，首天俱获胜的加拿大和比利时将会正面交锋，晚上8时半则有国家队对乌克兰，争取香港站首胜。记者/摄影：尔郡耀、徐嘉华

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