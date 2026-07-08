世界女排联赛香港站揭幕 冠名赞助商：为盛事之都做好接连者

「中国人寿（海外）世界女排联赛香港2026」开幕，中国在内的六支劲旅角逐晋身决赛圈资格，首日近万名观众入场。冠名赞助商中国人寿（海外）副总裁康乐指出，今年已是连续七年支持世界女排联赛香港站，冀通过实际行动，为国家体育强国建设和香港的发展贡献力量。

赛事举行五日 中国将撼意大利

今年赛事于本月8日至12日，再度在启德体艺馆举行。作为总决赛前最后一站，六支国际劲旅包括中国、意大利、加拿大、多明尼加共和国、比利时及乌克兰参赛。在开幕礼上，文化体育及旅游局局长罗淑佩、中联办宣传文体部副部长林枬、中国香港体育协会暨奥委会会长霍震霆、中国人寿（海外）总裁刘月进等人，为赛事揭开序幕。

中国人寿（海外）：冀市民获体育启发和力量

康乐指出，国家「十五五」规划纲要明确提出要加快建设体育强国，而香港特区政府亦提出首份「香港五年规划」，正打造国际体育盛事之都，中国人寿（海外）冀冠名赞助该赛事，令更多人感受体育所带来的启发和力量。

她借此赛事，提出关键词「CRI」，包括连接（Connectivity）、韧性（Resilience）及包容（Inclusion），指出香港作为国际大都会，以体育连接世界，亦可促进多元文化的融合，「我们要做好连接者，守护韧性创新包容。」

会场设免费扭蛋机 向40间学校赠门票

中国人寿（海外）表示，赛事期间亦策划多项互动活动，包括为客户提供训练营活动，由中国女排名将杨珺菁指导；场馆内设有互动游戏摊位及大型扭蛋机，市民可免费参与。该公司亦向40间学校赠送免费门票，至今其相关公益项目累计已惠及124间学校，推动体育共融与青年发展。