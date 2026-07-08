Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界女排联赛香港站揭幕 冠名赞助商：为盛事之都做好接连者

即时体育
更新时间：22:00 2026-07-08 HKT
发布时间：22:00 2026-07-08 HKT

「中国人寿（海外）世界女排联赛香港2026」开幕，中国在内的六支劲旅角逐晋身决赛圈资格，首日近万名观众入场。冠名赞助商中国人寿（海外）副总裁康乐指出，今年已是连续七年支持世界女排联赛香港站，冀通过实际行动，为国家体育强国建设和香港的发展贡献力量。

赛事举行五日 中国将撼意大利

今年赛事于本月8日至12日，再度在启德体艺馆举行。作为总决赛前最后一站，六支国际劲旅包括中国、意大利、加拿大、多明尼加共和国、比利时及乌克兰参赛。在开幕礼上，文化体育及旅游局局长罗淑佩、中联办宣传文体部副部长林枬、中国香港体育协会暨奥委会会长霍震霆、中国人寿（海外）总裁刘月进等人，为赛事揭开序幕。

中国人寿（海外）：冀市民获体育启发和力量

康乐指出，国家「十五五」规划纲要明确提出要加快建设体育强国，而香港特区政府亦提出首份「香港五年规划」，正打造国际体育盛事之都，中国人寿（海外）冀冠名赞助该赛事，令更多人感受体育所带来的启发和力量。

她借此赛事，提出关键词「CRI」，包括连接（Connectivity）、韧性（Resilience）及包容（Inclusion），指出香港作为国际大都会，以体育连接世界，亦可促进多元文化的融合，「我们要做好连接者，守护韧性创新包容。」

会场设免费扭蛋机 向40间学校赠门票

中国人寿（海外）表示，赛事期间亦策划多项互动活动，包括为客户提供训练营活动，由中国女排名将杨珺菁指导；场馆内设有互动游戏摊位及大型扭蛋机，市民可免费参与。该公司亦向40间学校赠送免费门票，至今其相关公益项目累计已惠及124间学校，推动体育共融与青年发展。

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
5小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
10小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
13小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
12小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
9小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
8小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
12小时前
一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍
一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍
影视圈
6小时前
超强台风巴威︱港航取消周五及周六10班台北、冲绳往返香港航班 即睇国泰/快运/大湾区最新资讯
社会
2小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
6小时前