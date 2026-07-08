世界女排联赛｜「升班马」乌克兰队在「世一」意国手上拿下一局 周四对中国添信心 队长杜丝雯：以前电视看意大利队 她们像超级球手

「中国人寿（海外）世界女排联赛」（VNL）周三在启德体艺馆展开首日比赛，「升班马」乌克兰对「世一」兼香港站卫冕冠军意大利一仗打出惊喜，世界排名18、首次登上VNL舞台的乌队能在意国手上拿下一局，虽以大分1:3见负，但正如乌队队长杜丝雯（Svitlana Dorsman）赛后表示：「我们以前都是在电视看意大利打波，她们是一队很伟大的球队，今次现场对她们，她们每个像是超级球手，后来我们定下神来，开始打回自己的水平。」乌克兰将于周四对国家队，杜丝雯坦言从意队手上拿下一局增强自信，希望明日对国家队能打出水平。

意大利以25:15先下一城。第二局双方打得有来有回，尾段乌克兰手握局点，以24:21领先。危急下意大利随即首度换上万众期待的接应二传伊干奴（Paola Ogechi Egonu），她不负众望带领队伍追至23:24，眼见战局即将落入刁时（deuce）之际，乌克兰稳住气势，以25:23将局数追平1:1。

第三局意大利则轻松拿下，以25:10大炒对手，尽显「世一」的统治力。来到第四局，乌克兰奋起直追，曾领先18:13，可惜后劲不继，被意大利追回至21:21平手，随后意大利再连取4分定胜局。最终卫冕冠军以总局数3:1夺胜。最佳得分手由为意大利获得25分的安度普娃（Ekaterina Antropova）拿下。

杜丝雯表示能在意队身上拿下一局，给予球队不少信心，希望明日对国家队能打出水平。徐嘉华摄

乌克兰队长杜丝雯谈到对意大利时表示：「对我队来说，能跟意大利队对垒，感觉全场都十分享受，意大利队是一队伟大的球队，她们打的波十分强劲，我队亦尽全力打出自己水平；今日能在意队身上拿下一局，确实给予我们不少信心。」

对于明日（周四）对世界排名第7的国家队，杜丝雯表示：「中国队亦是一支很强的球队，她们有很强的攻力，其他方面亦很好，但我们来之前已准备好对战每一队，表现自己最好的出来。」问到明日可会跟国家队打足5局才分出胜负，杜丝雯说：「跟中国队打足5局，我认为是一点也不容易的事。」

全场得分最多的安度普娃指乌克兰队在她们身上拿下一局一点也不感到奇怪。尔郡耀摄

意大利队24号主攻手安度普娃（Ekaterina Antropova）夺得全队最高得分的25分，她赛后表示对于乌克兰队在她们身上拿下一局时说：「我们一点也不感到奇怪，亦不会低估任何一队，好开心自己能拿下25分，更开心是我们终于『齐人』来到香港比赛，说真，第一场『齐人』下比赛一点也不容易，但能再来香港比赛很开心。」问她可有信心能重温上年夺冠的成绩，她说：「我们不会集中去想往绩，新一年新的比赛，新的对手，所以看我们能走得多远。」

大会在周三晚上进行开幕礼，文体局局长罗淑佩应邀主持开幕礼。

记者/摄影：尔郡耀、徐嘉华