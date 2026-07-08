世界女排联赛｜「升班马」乌克兰队在「世一」意国手上拿下一局 周四对中国添信心 队长杜丝雯：以前电视看意大利队 她们像超级球手
发布时间：21:19 2026-07-08 HKT
「中国人寿（海外）世界女排联赛」（VNL）周三在启德体艺馆展开首日比赛，「升班马」乌克兰对「世一」兼香港站卫冕冠军意大利一仗打出惊喜，世界排名18、首次登上VNL舞台的乌队能在意国手上拿下一局，虽以大分1:3见负，但正如乌队队长杜丝雯（Svitlana Dorsman）赛后表示：「我们以前都是在电视看意大利打波，她们是一队很伟大的球队，今次现场对她们，她们每个像是超级球手，后来我们定下神来，开始打回自己的水平。」乌克兰将于周四对国家队，杜丝雯坦言从意队手上拿下一局增强自信，希望明日对国家队能打出水平。
意大利以25:15先下一城。第二局双方打得有来有回，尾段乌克兰手握局点，以24:21领先。危急下意大利随即首度换上万众期待的接应二传伊干奴（Paola Ogechi Egonu），她不负众望带领队伍追至23:24，眼见战局即将落入刁时（deuce）之际，乌克兰稳住气势，以25:23将局数追平1:1。
第三局意大利则轻松拿下，以25:10大炒对手，尽显「世一」的统治力。来到第四局，乌克兰奋起直追，曾领先18:13，可惜后劲不继，被意大利追回至21:21平手，随后意大利再连取4分定胜局。最终卫冕冠军以总局数3:1夺胜。最佳得分手由为意大利获得25分的安度普娃（Ekaterina Antropova）拿下。
乌克兰队长杜丝雯谈到对意大利时表示：「对我队来说，能跟意大利队对垒，感觉全场都十分享受，意大利队是一队伟大的球队，她们打的波十分强劲，我队亦尽全力打出自己水平；今日能在意队身上拿下一局，确实给予我们不少信心。」
对于明日（周四）对世界排名第7的国家队，杜丝雯表示：「中国队亦是一支很强的球队，她们有很强的攻力，其他方面亦很好，但我们来之前已准备好对战每一队，表现自己最好的出来。」问到明日可会跟国家队打足5局才分出胜负，杜丝雯说：「跟中国队打足5局，我认为是一点也不容易的事。」
意大利队24号主攻手安度普娃（Ekaterina Antropova）夺得全队最高得分的25分，她赛后表示对于乌克兰队在她们身上拿下一局时说：「我们一点也不感到奇怪，亦不会低估任何一队，好开心自己能拿下25分，更开心是我们终于『齐人』来到香港比赛，说真，第一场『齐人』下比赛一点也不容易，但能再来香港比赛很开心。」问她可有信心能重温上年夺冠的成绩，她说：「我们不会集中去想往绩，新一年新的比赛，新的对手，所以看我们能走得多远。」
大会在周三晚上进行开幕礼，文体局局长罗淑佩应邀主持开幕礼。
记者/摄影：尔郡耀、徐嘉华