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世界女排联赛香港站｜无惧队长缺席 比利时3:2战胜多明尼加共和国夺开门红

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更新时间：16:42 2026-07-08 HKT
发布时间：16:42 2026-07-08 HKT

世界女排联赛香港站周三（8日）在启德体艺馆开打，首仗由比利时对战多明尼加共和国。双方战满五局，最终由队长缺席的比利时险胜，以局数3:2拔得头筹。比利时副攻手10号玛田（Pauline Martin）成为最佳得分手，夺得全场最高分22分。

多明尼加强悍拦网 激战至刁时扳平

比利时开赛手感火热，以25:19、25:20一举拿下首两局。多明尼加第三局发力，一度领先高达11分，以25:14扳回一局。第四局战况胶著，多明尼加数次以超级拦网（monster block）追平比分，双方更战至刁时，最后多明尼加顶住压力，以26:24拿下第四局，将局数追平2:2。到了关键的决胜局，比利时顶住反扑，以15:12胜出，总局数3:2惊险夺胜。

比利时队长缺席仍夺胜

比利时的王牌球员兼队长赫波慈（Britt Herbots）因度蜜月缺席今站赛事。主攻重任交予9号的新星迪美亚（Nel Demeyer），并配合副攻手玛田多次击破多明尼加的防线。在与队友齐心协力下，玛田取得全场最高分22分，目前高居世界联赛个人得分榜榜首。

记者/摄影：尔郡耀

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