温网｜ 39岁双骄同夜过关 祖高域激战逾5小时破纪录入4强 隔空羡慕美斯只踢90分钟

温网男单8强上演史诗式大战！39岁的7号种子祖高域（Novak Djokovic）与3号种子艾利亚森（Felix Auger-Aliassime）激战5小时15分钟，最终以盘数3:2险胜，破纪录连续8届杀入温网4强。无独有偶，同为39岁的阿根廷球王美斯亦在同晚的世界杯赛场同样以3:2惊险晋级，令体力透支的祖高域赛后受访时，忍不住幽默地隔空「羡慕」道：「我如果只需比赛90分钟就好了」

两大39岁传奇 隔空同演3:2险胜

这晚的体坛，两位39岁的殿堂级人物不约而同地展现了无比韧力。在祖高域经历逾5小时的鏖战，以盘数3:2淘汰艾利亚森的同时；远在世界杯16强赛场，39岁的美斯亦交出一传一射，带领阿根廷同样以3:2绝地淘汰埃及晋级8强。赛后记者会上，当传媒提及美斯的表现时，体力透支的祖高域笑称：「我要是能像他一样，只需比赛90分钟就好了。」对于自己能否在消耗极大体力后及时恢复应付下场比赛，祖高域表示：「大家拭目以待吧，好在我有两日休息时间。」

创最长8强战纪录 意志力成致胜关键

今场赛事双方争持极为激烈，祖高域最终以7:6（12:10）、3:6、6:3、6:7（4:7）及7:6（10:4）力克对手。这场长达5小时15分钟的激战，成为温网史上耗时最长的男单8强战。此外，据ATP官方统计，祖高域成为史上首位连续8届温网跻身男单4强的球员。这亦是他第15次打入温网4强，以及生涯第55次晋级大满贯准决赛。

累到「断片」 4强硬撼一哥冼拿

赛后在中央场接受访问时，祖高域坦言胜利全凭意志：「在这种高压比赛中，你必须学会稳住心态。去到第五盘『抢十』，完全是五五波的局面。能赢下比赛我很开心，但说实话，我真希望这是一场决赛，这样我就不用操心明天身体有多累了。」

这场夜战连祖高域的孩子也坚持看完，他笑言：「第四盘打完我叫孩子们去睡觉，但他们不听。现在我很庆幸他们坚持看完了，因为这绝对是我在这片场地上打得最精彩的比赛之一。」由于过度疲劳，祖高域受访时更一度「断片」忘记主持人的问题，直言自己「一点力气都没了」。

展望4强将硬撼世界第一兼卫冕冠军冼拿（Jannik Sinner），祖高域保持平常心：「等我退役了，再回头看那些纪录吧。现在一切还是未知数，我必须抓紧时间恢复，几天后我就要和世界上最好的球员交手了。」