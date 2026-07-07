世界女排联赛香港站｜比队教头：比利时男足在球场上展现的坚韧 好值得我们女排学习

一连5日的「中国人寿（海外）世界女排联赛」香港站周三起在启德体艺馆展开，6支球队将全数上场比赛，各球队主教练及队长周二亮相赛前记者会，最开心一定是比利时女排代表，对于该国男足队同日早上在「世界杯」16强以4:1击败东道主美国，比队女排教头云斯历克表示向他们祝贺，期望表女排也能在场上展现男足的韧力。

6支香港站「世界女排联赛」的球队队长亮相周二的赛前记者会，左起：比利时云莎丝、加拿大玛莉奥、中国龚翔宇、多明尼加共和国的比莲.玛天妮丝、意大利的丹妮丝及乌克兰的杜丝雯。徐嘉华摄

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比利时（世界排名14）周三打头阵于早上11时半对多明尼加共和国（世界排12），被问到周二早上比利时国家男子足球队以4:1大胜美国队，跻身8强，比利时女排主教练云斯历克（Kris Vansnick）表示：「老实说，我们一直留意著男子足球队的消息好长时间了，他们队中主力的卢卡古（Romelu Lukaku)是我们其中一位队员的好友，对于男足的成绩，我们也感到十分开心。」

比利时女排教头云斯历克（左一）及队员云莎丝（左二）乐见比利时男足跻身世界杯8强。徐嘉华摄

「比利时男足在今届世界杯所展示的韧力好值得我们学习，他们在32强在落后0:2下，能以3:2反胜塞内加尔，那种不放弃的韧力很值得我们学习，对我们女排是一个很好的榜样。」

值得一提，今次比利时女排的靓女队长Britt Herbots没有随队来港，原来她正在放蜜月假期，主教练说：「她早就告知我们今站不能参加，所以我们不会感到太惊讶，全队都准备好了。」

中国队（右）周三首天比赛将对加拿大队（中）争首胜。徐嘉华摄

中国女排主教练赵勇及队长龚翔宇。徐嘉华摄

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中国队尾场对加拿大

周三的首天比赛除头场比利时对多明尼加共和国外，还有下午5时由「世一」兼上届香港站冠军意大利对乌克兰（世界排18），紧接晚上8时半由国家队（世界排第7）对加拿大（世界排11），国家队主教练赵勇表示前望以旧带新的中国队能发挥自己所有去拼每位对手。

记者/摄影：徐嘉华