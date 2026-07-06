世界女排联赛香港站｜大会认销情因世界杯去得慢 但中国对意大利周日一早售罄

还有两天，「中国人寿（海外）世界女排联赛」香港站即将于周三（8号）假启德体艺馆展开，今年大会在体艺馆加开1,000座位至10,000座席，虽然跟足球世界杯撞个正著，但大会发言人表示最强戏码（中国女排对意大利）的周日（12号）最后一天的门票两、三日内已售罄，周六只余数百张门票，有信心开波后有助销情。

大会周一在女排下塌的酒店内设欢迎晚宴，6支来港参赛的球队，包括中国队（世界排名第7）、意大利（世界第1）、加拿大（世界排11）、多明尼加共和国（世界排12）、比利时（世界排14）及首度亮相本赛的乌克兰（世界排18）的球员全数出席，晚宴内有抽奖环节，各球员可在大赛前先轻松一番；昔日著名主攻手孙玥及副攻手杨珺菁亦有到场趁热闹，后者更跟丈夫及女儿一齐到场。

昔日中国女排主力杨珺菁跟丈夫及女儿到场。徐嘉华摄

今年票价由每场$200元至一日票$1,800元不等，大会将「最强戏码」-- 中国对意大利 --留在最后一天的12号最后一场进行，除了中国队以旧带新的组合值得期待外，意大利亦强阵出战香港站，队中得分王伊干奴（Paola Egonu）今日戴著眼镜出席欢迎晚宴，球迷应该记者去年在体艺馆同一个比赛中，伊干奴带领的意队以3:0击败中国女排，大家都期望今年中国队能一报此仇。

意大利主力伊干奴也比了一个「心心」手势。徐嘉华摄

徐嘉华摄

意大利队。

说回销情，大会发言人坦言受到「世界杯」影响，门票销情比以往去得慢，他说：「始终受到『世界杯』影响，今年去票比往慢了少少，相信有不少人收看完世界杯后看看身体是否过度疲惫才决定要不要买飞看女排，加上今年赛期比以往迟了一个月举行，正值暑假，不排除很多人出外旅行。」

乌克兰队。

加拿大队。

多明尼加队。

比利时队。

今年世界女排联赛的总决赛第一次在澳门举行，大会发言人早前曾表示明年正值七一回归30周年，极大机会争取总决赛主办权。



记者/摄影：徐嘉华