「飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛2026」｜ 新设学界10公里中学邀请赛 同场特设运动嘉年华与众同乐

由飞越启德主办、启德体育园协办的全港首个大型室内超马接力赛「飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛2026」将于8月22至23日盛大举行。作为于启德体育园举行的第二届赛事，活动将再度汇聚多支企业跑队、知名跑会及精英跑手，挑战体能极限，以坚定意志、无比毅力及团队精神挥洒汗水，竞逐殊荣。本届赛事特别新增学界组别，邀请22间中学以男女混合接力形式竞逐10公里赛事，为活动注入青春活力，同时培育新一代跑步精英！现场亦设有超过20个运动主题摊位，结合运动体验及互动元素，让公众亲身感受多元运动的乐趣，欢迎市民免费入场参加。



多个组别设不同程度挑战 送出丰富奖品及奖金

本届赛事继续汇聚来自企业、机构、传媒、名人、精英跑手及各大跑会的参加者，迎合不同程度跑手挑战，让更多人投入这场耐力与意志的比拼。当中最瞩目的赛事为「AXA安盛100公里精英挑战赛」，多支具有实力的跑会精英将会倾巢而出，包括赛事传统劲旅 Pegasus、RMAC、战神越野、火车站、港青小铁人等，将以10人一队形式上阵，在跑步机上展开激烈对决，斗智斗力，争夺冠军殊荣。精英挑战赛设有三大组别，分别为「AXA安盛100公里王者杯组别」、「AXA安盛 100公里慈善盾组别」及「AXA安盛100公里公开组别」，让不同背景及水平的跑手同场竞技，尽情享受跑步竞赛带来的炽热氛围。

「飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛」当中最高级别赛事「100公里王者杯」于去年首度增设公开组别，开放予跑手自行组队参与，反应热烈。本届此项赛事载誉归来，并加推参加名额，邀请去年胜出队伍参加，让更多跑步爱好者有机会一展身手，多支顶尖跑队再度同场较量，展现高水平竞技实力，势必成为全场焦点。此外，赛事亦设有10公里公开组赛事，以及适合一家大小参与的「李宁亲子杯」赛事，涵盖不同年龄层及能力水平，让更多市民一同投入跑步乐趣，享受运动带来的活力与欢乐。



为鼓励及嘉许一众勇于挑战自我的跑手，今届赛事特别加码奖赏。「AXA安盛100公里」全场总冠军将获得港币10,000元现金奖；各杯赛、碟赛及公开组别冠军同样设现金奖，以表扬卓越表现。此外，10公里公开组别冠军亦可获得港币1,000元现金奖及Garmin Forerunner 165运动手表4只，奖品丰富，势必激发跑手全力以赴，争夺佳绩。

新增学界邀请赛 22间中学跑手挑战10公里

今届赛事新增学界邀请赛，首次将室内跑步机接力赛引入学界，亦是香港学界中罕见的男女混合跑步项目，让一众爱好跑步的年青人能够亲身体验这项崭新竞赛项目的刺激与乐趣。22间获邀中学将派出学生代表，以五人一组男女混合形式组队参赛，力争以最快时间完成10公里赛事，活动不仅有助提升中学生对长跑运动的兴趣，更可以为本地培育新一代长跑接班人，推动体育长远发展。

亲子组别赛鼓励三代同堂一起跑

「飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛」不仅为跑手提供一展身手的平台，也鼓励公众一同参与，寓亲子玩乐于运动之中。深受家长欢迎的亲子组别赛本届以「李宁亲子杯」形式举行，设有父子、父女、母子、母女及三代同堂组别，让一家人跨越年龄界限，携手迎接挑战，各组别参赛者将于20分钟内进行接力竞跑，力争跑出最长距离，在欢乐气氛中体验运动乐趣与家庭合作精神。

教练跑手分享获胜秘诀

上届赛事带领队伍荣获 100 公里跑会组别全场总冠军的 Pegasus Athletic Club总教练徐弘泰形容，这场超马接力跑步机比赛，不只考验跑手的临场发挥，还有事前准备的战术和策略，跑手除了要有体能和耐力，更要兼具短程爆发力。



奋进长跑会核心教练之一的凌婉君教练，曾和女儿张心柔于上届赛事勇夺亲子母女组别亚军，她形容母女二人均热爱跑步，参加亲子组赛事除了争取好成绩，亦是很好的亲子活动，母女合力完成目标是很宝贵的体验。

赛事首设运动嘉年华 公众轻松体验多元活动

今届赛事首设运动嘉年华，现场设有超过20个运动主题摊位，让参加者在感受比赛紧张刺激气氛之余，亦可体验各类型运动。现场同时汇聚多个运动品牌产品供选购，为活动注入娱乐消闲元素，无论是参赛者还是到场市民，均可于周末尽情投入这场集运动、体验与休闲于一身的嘉年华，享受充实而愉快的时光。



飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛2026

日期：2026年8月22日、23日（星期六、日）

时间：上午9时至晚上7时30分

地点：启德体艺馆 - 习艺坊

活动详情及报名：

https://raceresults.com.hk/event/469

参赛队伍均可获丰富礼品选手包，包括运动T恤、毛巾、运动水壶、运动手提袋及现金券等，满载而归。



赛程：

8月22日（星期六）

09:15-1045 学界杯10公里邀请赛

1100-1245 2026中国建筑领潮慈善马拉松邀请赛(第二届)

1300-1415 公开10公里组 (男子/女子/混合组别) (第一节)

1500-1615 企业及机构10公里组

1500-1830 企业及机构50公里组

1645-1800 公开10公里组 (男子/女子/混合组别) (第二节)

1830-1945 名人及传媒10公里组

8月23日（星期日）

0830-0900 李宁亲子杯 (第一节)

0910-0940 李宁亲子杯 (第二节)

0950-1020 李宁亲子杯 (第三节)

1020-1230 AXA安盛10公里杯

1320-1920 AXA安盛100公里精英挑战赛

