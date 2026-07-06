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小轮车｜小车手无惧天雨 勇夺全国青年竞速小轮车赛1金1银2铜

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更新时间：15:56 2026-07-06 HKT
发布时间：15:56 2026-07-06 HKT

一连两日在江苏省泰州市举行的2026 年全国竞速小轮车锦标赛暨全国青年竞速小轮车锦标赛，中国香港单车队派出6男2女合共8名运动员参赛，在天雨影响下，仍能获得1金1银2铜合共4面奖牌。

男子13-15岁竞速赛颁奖照：库克颂礼(左)、庄子睿(中)、林灏(右)。香港单车总会图
男子13-15岁竞速赛颁奖照：库克颂礼(左)、庄子睿(中)、林灏(右)。香港单车总会图
男子13-15岁竞速赛颁奖照：库克颂礼(左)、庄子睿(中)及林灏(右)。香港单车总会图
男子13-15岁竞速赛颁奖照：库克颂礼(左)、庄子睿(中)及林灏(右)。香港单车总会图
男子11-12岁竞速赛颁奖照：陆衍承(右一)获得铜牌。香港单车总会图
男子11-12岁竞速赛颁奖照：陆衍承(右一)获得铜牌。香港单车总会图

在周日(5号)举行的比赛，港队车手在男子13-15岁竞速赛包办前3名，分别由庄子睿获得冠军（40秒401），库克颂礼(COOK Adam Alan)得亚军（41秒592）及林灏(44秒768)名列季军。在男子11-12岁竞速赛，陆衍承（46秒164）亦取得一面铜牌, 黄皓承则名列第5名（47秒305）。在男子成年组竞速赛中，戴卓安在预赛止步。

香港小轮车队员：前排: 王德仁教练 后排左起: 陆衍承、陈贵词、林灏、庄子睿、戴卓安、库克颂礼、李思彤、黄皓承。香港单车总会图
香港小轮车队员：前排: 王德仁教练 后排左起: 陆衍承、陈贵词、林灏、庄子睿、戴卓安、库克颂礼、李思彤、黄皓承。香港单车总会图

在首日(４号)比赛，陈贵词与李思彤奋战下，分获第4名及第5名，而戴卓安在男子成年组竞速赛获第18名。

教练王德仁表示，因天雨关系，影响了运动员的表现，陈贵词及李思彤距离颁奖台只差一步。他非常满意各运动员的表现，因为大家每日面对不同的天气转变，气温每分每刻都变化莫测，极具挑战，但最终都能一一克服踏上颁奖台。

领队李俊谚 亦赞许港队运动员的顽强斗志，他期盼运动员继续努力，在未来的赛事。争取更好的成绩。

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