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WTT青少年常规挑战赛（香港站）｜女单苏籽童可望挟亚青银牌 重温5月乌站「双金」滋味

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更新时间：12:19 2026-07-05 HKT
发布时间：12:19 2026-07-05 HKT

亚洲青少年乒乓球锦标赛周六在泰国曼谷落幕，港队以1银1铜完成，功臣之一的17岁苏籽童包括U19女单银牌及女团铜牌，他们今日回港后，周一将出战湾仔伊馆一连7日的「WTT青少年乒乓常规挑战赛--香港站」，争取再次踏上颁奖台。

4位U19女团的铜牌功臣：阮芯诺（左起）、苏籽童、麦明芯、黄祉睿。香港乒总图
4位U19女团的铜牌功臣：阮芯诺（左起）、苏籽童、麦明芯、黄祉睿。香港乒总图
苏籽童首夺亚青女单银牌。香港乒总图
苏籽童首夺亚青女单银牌。香港乒总图
香港青年乒球队在今届亚青赛共夺一银一铜。香港乒总图
香港青年乒球队在今届亚青赛共夺一银一铜。香港乒总图

女子U19单打比赛从小组打起，苏籽童以小组2战2胜、第一名直入32强，并先后击退乌兹别克（4:0）、中国的杨惠泽（4:1）、南韩的许玴玪（4:0）入4强，以4:2胜印度的Syndrela Das，到决赛遇上年仅15岁 的国家代表姜依依，后者在4强以4:2击败世界青年女单排名第2的高森爱央（Mao Takamori）。

苏籽童近年备受重用。星岛资料图片
苏籽童近年备受重用。星岛资料图片
星岛资料图片
星岛资料图片

籽童及姜依依的U19决赛对垒在今仗不是第一次，她们曾于U19团体赛4强对过，当时籽童以1:3见负；来到女单决赛再次碰头，二人斗得激烈，姜依依先以11:7取得首局胜利，籽童随后还以颜色，以12:10、11:8反超对手，随后2局互有胜负，港将以11:4、12:14、大分领先3:2，只要多取一局就可封后，可惜未能把握领先优势，以7:11、9:11，大分3:4憾负，但仍为香港取得今届一面银牌，这亦是籽童第一面亚青赛的个人赛银牌，港队对上一次夺女单银牌，要数回2013年杜凯琹也曾夺女单银牌。

除了籽童的U19女单银牌，她伙拍队友亦夺U19女团铜牌，功臣包括麦明芯、阮芯诺及黄祉睿。在香港出世、2年前从山东移居香港的苏籽童，去年底开始参加成人组的比赛，今年4月首次获世界团体锦标赛的代表资格。

香港紧接亚青赛  伊馆上演WTT青少年乒乓常规挑战赛

各将马不停蹄，明日（6号）将转战伊馆举行的WTT青少年乒乓常规挑战赛--香港站」，今届是香港连续第4年举行此项国际性赛事，赛事吸引超过250位来自海外的球手竞逐12个赛项，包括U11、U13、U15、U17及U19的男、女子单打、U15及U19的混合双打。

港队每届都在香港主场有奖牌进账，世界青年女单排名11的苏籽童曾于今年5月的乌兹别克站包括U17及U19「双冠」，今仗被寄予厚望，她将再次参加U17及U19的单打比赛，根㨿参赛名单，世界青年女单排名第2的日本高森爱央也会来港比赛。

周一至周五（7月6-10日）的赛事均免费入场，周六及周日（7月11及12日）赛事门票已于城市售票网（Urbtix）公开发售。

记者：徐嘉华

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