第25届识价杯｜香港赛马会首度派队出战识价杯 何泽尧领军「香港队」三子力拼海外顶级好手

香港赛马会将首次派出「香港队」参与8月8日在英国雅士谷马场举行的第25届识价杯（Shergar Cup），缔创历史。「香港队」将由本地培育骑师何泽尧领军，联同周俊乐与霍宏声，在此国际舞台上与多位世界级顶尖骑师同场较量。

识价杯为最具代表性的国际骑师队际赛之一，重要程度有如高尔夫球坛著名赛事莱德杯（Ryder Cup）。识价杯「香港队」公布仪式于周六（7月4日）在沙田马场举行，「香港队」届时将与由多位海外冠军级骑师组成的「英国及爱尔兰队」、「欧洲队」及「世界队」一较高下，争夺这项备受全球马迷关注的国际殊荣。

何泽尧曾于2019年代表「世界队」出赛并助该队赢得冠军，今届他将担任识价杯史上首支「香港队」的队长，他表示「非常荣幸可以代表香港出赛，尤其今次为『香港队』史上首次亮相识价杯，一定会全力以赴。」

马会赛马事务执行总监夏定安于公布仪式上颁授『香港队』的专属队衣予三位参赛骑师，并向队长何泽尧颁授香港赛马会的旗帜，而雅士谷马场赛马及公共事务总监Nick Smith亦有出席仪式。

夏定安表示：「马会组成『香港队』参赛，反映了香港赛马具备世界级数，而能够在香港发展的骑师无论身处全球任何地方均具备首屈一指的竞争力。此外，今年的识价杯纳入全球汇合彩池更是令人振奋。这正是我们致力于持续推动赛马运动全球化，以及促进全球各地顶级赛马盛事发展的自然进程。」

香港队队长何泽尧于2012年从马会见习骑师学校毕业，至今已在港累积640多场头马，更曾伙拍名驹「金鎗六十」屡创纪录，实力广获认同。

周俊乐同样在马会见习骑师学校受训，于2021年毕业。今季已累积46场头马，在骑师榜上暂列第五位，是季内至今成绩最佳的本地培育骑师，正力争首夺为嘉许季内取得最多头马的土生土长骑师而设的「告东尼奖」。

来自南非的霍宏声则生于当地著名赛马世家，他在港长大，曾返回南非策骑，并于2021年回流香港发展，至今已在港累积超过160场头马。