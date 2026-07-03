亚运赛艇｜新任世界杯冠军赵显臻望排除伤患病痛：亚运目标是企在颁奖台的中间

香港赛艇队将派出10男10女出战9月爱知名古屋亚运会，上届3位奖牌得主包括男双金牌的林新栋、女双银牌的梁琼允及轻量级男子单人艇的赵显臻不约而同期望再上亚运奖台，上周在瑞士琉森世界杯夺金的阿臻更豪言「争金」，他说：「之前两届已拿了银牌及铜牌，独欠金牌，今年目标是企在颁奖台的中间（指金牌）。」

31岁 的阿臻将第3次参加亚运会，他分别于2018年雅加达及2023年杭州亚运夺得单人艇银牌及铜牌，今年对「金牌」虎视眈眈，他表示：「上周拿到世界杯金牌来得正合时，特别在过去6星期欧洲之行（共参加三个比赛）曾因身体不适及右膊伤患时好时坏，到琉森最后一站世界杯夺金十分开心。」

赵显臻（右二）在传媒活动中。徐嘉华摄

上周刚夺世界杯金牌的赵显臻，对亚运会信心十足。徐嘉华摄

徐嘉华摄

阿臻的右膊伤是旧伤，由去年11月全运会开始要「紥膊」比赛，事隔8个月能在世界杯获得成果，对亚运是支强心针，他认为「拦路虎」包括来自东道主日本、中国、乌兹别克、哈萨克等，亚运前这两个半用，阿臻认为要加强「自信心」去冲金，期望以「享受心态」兼以「初心」参加个人第3个亚运会。

上届金牌得主林新栋（右）及新拍档陈廸麟（左）。徐嘉华摄

3年前香港亚运第一金林新栋：已放低往绩 重新出发

3年前为港队夺得「亚运第一金」（男子双人单桨无舵）的林新栋，由于金牌拍档王玮骏亚运后退役；事隔3年，新栋再次出战亚运，跟今年4月才开始拍档的陈廸麟出战轻量级双人双桨，二人在过去六星期的欧洲之行共3站比赛，夺得2金（西班牙世界杯I及荷兰杯）1银（瑞士琉森世界杯III），新栋表示：「主要是我们的个人能力有一定水平，加上一定的训练年资，不用花太多时间磨合，彼此的目标亦清𥇦（发挥训练的最高水平出来）对跟陈廸麟的合作亦很有信心。」

对于拍档曾夺亚运金牌，会否为自己造成包袱或动力，陈廸麟表示：「我没理会拍档上届的成绩，我一落艇只知要做好自己，专心训练及比赛。」新栋亦表示已「放低」过往的成绩：「每一次的比赛都是重新出发，不同拍档及艇种都是好有趣的新挑战，若是顺顺利利复制上届，就没有挑战性。」

上届银牌得主梁琼允（左）及拍档崔雅文。徐嘉华摄

梁琼允：上届亚运银牌对我起了肯定作用

上届双人单乐无舵银牌的梁琼允，也同新栋一样，赛后队友张海琳亦退役，今届将伙拍崔雅文合作同一个赛项，对于队友提早退役，她表示：「拍档退役后，我不断提升个人能力做到最好。」她谈到上届的亚运银牌对今届起了很大作用：「这面亚运银牌对我起了肯定作用，我都想作为队中的师姐，希望能带起队中师妹们争取好成绩。」

无论是拿过银牌的琼允还是新拍档崔雅文，大家目标都是上颁奖台，雅文表示：「拍档上一届拿过亚运奖牌，我都不想拖累她，希望今届也能取得一样好的成绩。」

香港队将于下周中到贵阳展开为期一个月的带氧训练，紧接是8月底到江苏南京的集训，之后将于9月中直飞日本准备亚运会。

亚运赛艇名单：

男子组：赵显臻、陈至锋、夏赫、陈柏匡、黄钲*、廖崇礼*、陈廸麟、林新栋、何永辉*、麦可靖



女子组：洪咏甄、张菀珊*、梁颖桉、陈慧希*、崔雅文*、梁琼允、张佩芳*、许咏淇、梁智晴*、黄湘仪



＊为首次参加亚运会

记者/摄影：徐嘉华