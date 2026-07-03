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WTT美国大满贯｜王楚钦林诗栋16强齐爆冷落马 国乒男单全军覆没无人跻身8强

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更新时间：16:48 2026-07-03 HKT
发布时间：16:48 2026-07-03 HKT

WTT美国大满贯大爆冷！国乒男单周四兵分两路出战16强，「世一」的王楚钦以1:3不敌世界排名15的连特，而世界排名第5的林诗栋对法国的亚历斯勒布伦则以0:3告负，国乒男单在今次赛事全军覆没。

卫冕男单冠军王楚钦早于2年前在中国站曾不敌过来自丹麦的连特，但今次再次对垒王楚钦亦并不顺利，上半场打得相当胶著，首局就先以11:13先失一局，但到第二局连特乘胜追击，王楚钦竟以2:11再失一局，尽管「一哥」以11:8扳回一城，但到决胜局再落下风，最终以11:7告负以总告数1:3不敌连特，爆冷落马。另一边箱作为国乒男单独苗的林诗栋同遇滑铁卢，以直落三（9:11、9:11、8:11）不敌勒布伦兄弟的哥哥亚历斯勒布伦，本次国乒派出7人出战男单，但在王楚钦和林诗栋出局下宣布全军尽墨。

不过王楚钦亦并未完全「出局」，他将转战混双赛事，同日亦出战混双的4强，伙拍孙颕莎以3:0轻取Hugo Calderano/Bruna Takahashi，将在决赛对上3:1淘汰温瑞博/蒯曼的韩国组合林钟勋/申裕斌。
 

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