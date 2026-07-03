温网双打｜张玮桓替补身份温网首圈2:0获胜 下一圈硬碰前美网双打冠军组合

继5月底的法国网球公开赛后，香港网球一姐张玮桓（Eudice）再次获得「大满贯」的双打参赛资格，现双打世界排名达至个人新高的57位的她，以替补身份参加英国温布顿网球锦标赛的双打正赛，周四伙拍中立国的迪荷露娃（Anastasia Tikhonova）在首圈跟意大利、美国组合干丝雅妮图（Elisabetta Cocciaretto）、李吉妮（Ann Li)在一个半小时的比赛中，以直落两盘6:3、7:6（7:3）获胜，跻身次圈32强将硬碰两位前美网双打冠军、来自德国的Laura Siegemund及中立国的Vera Zvonareva。

张玮桓（右）身穿温网传统的全白装束跟双打拍档Anastasia在热闹的温网球场开心合照。香港网总图

30岁的Eudice在港网创造历史，跟斯洛文尼亚拍档伊查域丝（Veronika Erjavec)以替补身份在法网双打赛首次跻身16强，虽未能更上一步，但仍为香港女网写下新一页；随后她于6月中参加英国诺定咸公开赛（拍比利时的Magali Kempen）止步16强，再在6月底参加伊斯特本公开赛（拍印尼的Janice Tjen），惜于8强下马，但Eudice的WTA双打世界排名晋升至个人新高的57位。

Eudice此前只参加过2023年澳洲网球公开赛的单打外围赛，近年专注双打赛事，延续「大满贯」梦想。周四的比赛对2位大满贯球手，包括意大利的干丝雅妮图，其世界单打排名是46位，在首盘比赛，Eudice的组合在第5局率先打破对方发球局后一直保持领先优势，先以6:3开一个好头。

第2盘对方加强攻势，Eudice组合虽然在第2局被破发，但很快找回节奏，在第4局还以颜色，打破对方发球局，双方随后一直拉锯至「抢七」，Eudice组合最终以7:3奠胜，取得「温网」首场胜利。

Eudice晋级下一圈后，将对两位老将Laura Siegemund及Vera Zvonareva，前者38岁，后者41岁，但她们的老到经验不容忽视，特别是她们早于6年前的2020年美国网球公阙赛曾合作双打，当时是二人第一次合作双打，即拿下美网的双打冠军，二人随后也时有合作，在上月法网，二人合力跻身8强，Vera伙拍另一位球手在澳网打入4强，双打世界排名同位列头20位内。

值得一提，Vera的单打排名曾于2010年10月高至第2位，2010年大爆发接连跻身温网及美网决赛。Vera同Laura在今仗首圈以6:4、6:2击败英国外围组合Madeleine Brooks及Amelia Rajecki。

记者：徐嘉华