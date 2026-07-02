剑击世锦赛｜FIE相隔8年再在亚洲举办世锦赛 港将期待亚博「主场」炽热气氛助突破

香港剑击队在历来的世界锦标赛共夺得1金4铜，今届难得第一次由香港主办，将于本月22至30日在亚洲国际博览馆举行，24位香港代表周四跟传媒见面，畅谈各人对今届世锦赛的期望，同日，香港剑总公布了9月爱知名古屋亚运会名单，九成九跟世锦赛名单相同，只有男佩有一位剑手不同，亚运由梁天晴取替世锦赛的李俊林。

香港２４位剑手将出战香港首办的世界剑击锦标赛。徐嘉华摄

徐嘉华摄

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港队总教练郑兆康坦言目标是世锦赛奖牌。徐嘉华摄

港队总教练郑兆康讲到明期望「奖牌」，给香港市民带来「惊喜」，以下是各队的赛前心声，康教呼吁市民入场支持香港队。

印度亚锦赛夺得一面团体铜牌的香港男子重剑团队，右起：刘昊峰、何玮桁、吴浩天及方凯申，他们亦是9月亚运代表。徐嘉华摄

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男子重剑：方凯申、何玮桁、吴浩天、刘昊峰

这支男重团体在上月底印度亚锦赛夺得一面团体铜牌，方凯申说：「今次亚锦赛的铜牌反映我们一整季累积的成绩，我们曾2次位列世界杯头8（包括一次第6、一次第8名），都是我们付出的心机及努力而得到，到亚锦赛先在8强赢中国，再在铜牌战，我们都不想输，不想有任何遗憾，是我们全队人都抱住这个想赢的火，最终赢南韩，令我们有信心及动力在世锦赛做得更好。」

巴黎奥运代表何玮桁说：「中国及南韩队在世界杯曾有优异成绩，今次我们能一日内连赢 他们两支强劲的队伍，加强我们在世锦赛向上冲更高排名；亦期待能延续全运会主场气势。」吴浩天亦提到港队曾在今季输过给南韩两次，亚锦赛再遇他们，令他们更有棵「唔想再输」的决心，终于愿望成真。

女重代表朱嘉望（左起）、佘缮妡、陈渭泠及吴海谛，是9月亚运代表，年仅16岁的吴海谛将首次参加亚运。徐嘉华摄

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女子重剑：佘缮妡、陈渭泠、朱嘉望、吴海谛

在印度亚锦赛夺得个人赛银牌的佘佘坦言想夺世锦赛奖牌，世界排名13的她说：「我在亚锦赛能突破自己个人最佳的成绩，主要是发挥更『稳定』，这是我今季第一块奖牌，来得不易，跟新教练磨合，结合旧有的技术，现在逐步稳阵发挥到，希望再多一点『稳定」，然后再在技术上再加添不同元素；我一直想拿未拿过的牌，但不可以想得太远，我由64强淘汰赛打起都有好多场比赛去打，总之在比赛当天，我会『将自己所有的打出来』。」队友陈渭泠的家人都在澳洲，他们会专程回到香港为女儿打气。

香港女花队在上月印度亚锦赛夺得一面团体铜牌，功臣包括陈诺思（右起）、郑晓为（左二）及梁雅蕾（左一），符妤名（右二）因膝伤被逼放弃参加亚锦赛，她期望能赶得及伤愈战世锦赛；这团队亦是9月亚运代表。徐嘉华摄

女子花剑：陈诺思、郑晓为、符妤名、梁雅蕾

这支香港女子花剑队在印度亚锦赛夺得一面团体赛铜牌，21岁的陈诺思（Daphne）更在亚锦赛历史性夺得香港女花队的个人赛铜牌，已有3次主场出战世界杯的她们，对「主场」并不陌生，在个人赛32强途中被对手打中右手手指位，导致手指出现麻痺，幸无大碍（但影响到当时亚锦赛的团体赛，她只能打第一场），年纪轻轻已第3次打世锦赛的她对于世锦赛时说：「好感恩及开心拿到这面奖牌，我希望保持住这个『好运』带给我们全个香港队，在香港主场都打出好成绩。」

因左膝半月板问题被逼放弃亚锦赛的符妤名（Sophia）仍未知能否参加世锦赛，仍未「复操」的她期望在未来3星期能有好转，在亚锦赛时，由香港排名第5的15岁 代表梁殷侨代替她出赛。

香港男佩代表陈乐熹（右起）、何柏霖、何思朗及李俊林，前3位将代表香港出战9月亚运会，另一位亚运代表是梁天晴。徐嘉华摄



男子佩剑：何思朗、陈乐熹、何柏霖、李俊林

去年11月全运会在启德体艺馆夺得个人赛银牌的何思朗表示：「无论是全运会还是世界杯或大奖赛，我们都会全力以赴，做到最好，䌽自己失误减少，将自己优势打出来。」在印度亚锦赛8强只差一剑跟奖台擦身而过，将首次参加世锦赛的他说：「亚锦赛差一分未能入4强，是十分可惜，但一定会带给我信心来迎接世锦赛，希望我们团体赛打到入8强的成绩。我第一次参加世锦赛就在自己家门举行，感到十分兴奋。」

香港女佩代表薛雅齐（左起）、朱咏翘、刘绮程及梁洛文，她们亦是9月亚运代表。徐嘉华摄

女子佩剑：薛雅齐、朱咏翘、梁洛文、刘绮程

薛雅齐（Fay）在印度亚锦赛的个人赛8强，只差一步未能入4强，对于世锦赛的期望，她说：「我们在亚锦赛的团体赛8强对中国，只是差少少（3分之差）就有奖牌，希望今次在香港世锦赛更加团结，在团体赛有突破，冲到8强或更远。」朱咏翘及梁洛文不约而同提到去年世锦赛的16强，跟日本对垒时只差2分失落8强席位，她们都希望今年在香港藉主场观众的打气支持，做出突破的成绩。

这一队亚锦赛银牌男花队伍，成员包括蔡俊彦（右起）、张家朗、何承谦及梁千雨，将代表香港参加9月亚运会，千雨及承谦是第一次参加亚运会。

男子花剑：蔡俊彦、张家朗、梁千雨、何承谦

这一支集合两届奥运冠军（张家朗）、应届世界冠军（蔡俊彦 Ryan）、应届世少冠军（何承谦）以及大赛团队重臣梁千雨，加上现位列男花团体世界排名第3，无论的总教练郑兆康、花剑主教练基连（Greg）都期望踏上颁奖台。家朗、Ryan及千雨曾在2023年世锦赛拿过铜牌，亦于2024年世界杯主场夺男团金牌，加上今季包办3站世界杯金、银、铜，这些都给予这班花剑精英莫大的鼓舞，家朗说：「我们曾经拿过世锦赛的团体赛奖牌，我们已具备能力冲到世锦赛奖牌，加上香港主场气氛，亦有很好的教练团队，我们是绝对有信心的。」

除团体赛外，他们4人亦将参加个人赛，「世二」的Ryan期望抛开卫冕包袱，家朗希望在香港市民面前打一场对得起自己的比赛，大家拭目以待。

翻查以往世锦赛的举办地，亚洲区办过的地方不多，只有2018年在国内无钖、2008年北京及1999年首尔，其余大多书欧美举行，香港今次是相隔8年再有世锦赛落户亚洲，十分难得。



首次在香港举行的FIE世界剑击锦标赛的门票已公开发售，由25号正赛开始的票价分：HK$1500、1200、1050（视线受阻）、840（视线受阻）、800、500、350、250；22至24号的个人赛资格赛将在Hall 2举行，只设300个企位，票价150港元；要现场支持香港剑手，可即上https://www.klook.com购票。

香港世锦赛（7月22-30日）港队名单（跟9月爱知名古屋亚运会名单相若，只有一人不同）

男花：蔡俊彦、张家朗、何承谦、梁千雨

女花：陈诺思、郑晓为、符妤名、梁雅蕾

男重：方凯申、吴浩天、何玮桁、刘昊峰

女重：佘缮妡、陈渭泠、朱嘉望、吴海谛

男佩：陈乐熹、何柏霖、何思朗、李俊林*

女佩：薛雅齐、梁洛文、朱咏翘、刘绮程



*男佩李俊林不会参加亚运会，届时由梁天晴出战

每个剑种头2位会参加「个人」及「团体赛」

记者／摄影：徐嘉华