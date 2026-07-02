两届奥运金牌张家朗：希望在香港市民面前打一场对得起自己平时练习的比赛 卫冕冠军兼「世二」蔡俊彦：不特别去想卫冕，尽全力去打

首次在香港举行的「嘉里世界剑击锦标赛」将于本月22至30日在亚洲国际博览馆举行，港队总教练郑兆康周四在记者会上表示期望港队能在主场争取奖牌，他特别提到男子花剑队拥有两届奥运冠军张家朗、应届世界冠军蔡俊彦（Ryan）及应届世少冠军何承谦加上年轻的梁千雨，「希望能在主场为观众带来惊喜」。

港队总教练康教：希望主场为观众带来惊喜

属于「M」品牌的世界锦标赛的记者会上，齐集出战男、女子三个剑种（花剑、重剑、佩剑）共24位香港代表以及各剑项的教练都亮相记者会，康教表示：「世锦赛是每一年最重要的一个比赛，我希望我队在主场能争取到奖牌，希望市民买飞入场支持我们，希望为观众带来惊喜。」康教表示，现世界排名第3的香港男子花剑队，现队中拥有两届奥运冠军张家朗、应届世界冠军Ryan及世少冠军何承谦，让人充满期望，他说：「无论是个人赛及团体赛，他们都有实力争取奖牌。」

香港剑击队历来曾夺得1金4铜，曾于2022年夺得个人赛铜牌以及2023年团体赛铜牌的张家朗，对于首次在香港主场参加世锦赛，他说：「希望在香港市民面前打一场对得起自己平时练习的比赛，现在状态比（上月印度）亚锦赛好少少，希望调到最好状态出战世锦赛。」

一年前历史性为香港夺得一面世锦赛个人赛金牌的Ryan坦言不去想太多「卫冕」，仍受著左大腿内侧肌肉轻微撕裂影响，要到下周才恢复训练的Ryan说：「我不会特别去想著自己是卫冕选手，会尽全力打得有咁好得咁好，一场一场打；状态方面，要下周复操才知道。」

花剑主教Greg：希望他们记住「自己是最强的」

花剑主教练基连（Greg Koenig)希望队员记住2024年在同一个亚博场历史性夺得世界杯团体金牌这场胜利（当时队员有家朗、Ryan及千雨），他说：「希望他们记住『自己是最强的队』，用这份信心去打世锦赛，我们在亚锦运做到想做的，就是将男花团体排名升至『世三』，对我们世锦赛的团体走线有利，至少可避开我们不想太早遇到的意大利，但其他对手也不能忽视，我最想他们打到他们应有水平，就有足够能力争取个人赛及团体赛奖牌。」

根据去年世锦赛的参赛国家、地区共有15个，参赛剑手超过350人，大会预计一连9日的比赛将接待超过5万人次入场观赛，届时TVB将为本届赛事的转播机构。

记者/摄影：徐嘉华