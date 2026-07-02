剑击世锦赛｜港队24将主场誓师 体育专员蔡健斌冀「剑指巅峰」 透露古洞建新馆推动发展

由中国香港剑击总会及国际剑击联会（FIE）合办的「嘉里世界剑击锦标赛2026中国香港」将于7月22日在亚洲国际博览馆燃起战火。香港剑击代表队今日（2日）于金钟香格里拉酒店举行会见传媒活动，24位世锦赛男女子代表齐集誓师。文化体育及旅游局体育专员蔡健斌出席活动并致辞，他强调香港首办世锦赛意义重大，并透露政府计划于古洞兴建附设剑击设施的多用途体育馆，以实际行动持续支持本港剑击运动发展。

首办最高水平赛事 肯定港队超卓实力

世锦赛进入最后三周倒数阶段，文化体育及旅游局体育专员蔡健斌在致辞时强调，世锦赛是仅次于奥运的最高水平赛事，今届首度在香港举办意义非凡。他表示：「这不仅证明国际剑击联会对香港主办大型体育赛事的能力充满信心，更是对本港超卓剑击水平的莫大肯定。」

蔡健斌高度赞扬香港剑击运动员近年在亚运、奥运及亚锦赛等多项国际大赛中屡获殊荣，战绩彪炳。他形容港将在竞技场上奋勇拼搏，将刚柔并济的战术发挥得淋漓尽致，充分展现永不放弃的精神，令全港市民引以为傲。

盛赞港队阵容强大 冀主场观众成最强后盾

今届赛事港队精锐尽出，张家朗、蔡俊彦等星将都会主场出击。蔡健斌特别提到港队目前的强大阵容与士气：「我们有星级的剑神，也有新一代的剑星；我们有奖牌，亦有勋章。我们更加有队形，『赢人之前，我们已经赢阵』。」

他指出，除了技术高超与心理素质强大外，「主场之利」将是港队最强大的后盾。他呼吁全港市民踊跃支持，相信观众的呐喊声与欢呼声定能令运动员振奋百倍，并寄语港将在主场尽情享受比赛，绽放锐不可挡的耀眼光芒。

推动「体育+旅游」 古洞将建新剑击场馆

除了竞技层面，蔡健斌亦强调大型体育盛事对香港整体的正面影响。他指出，这项国际赛移师香港举行，不仅能擦亮香港作为「盛事之都」的招牌，更能促进「体育+旅游」融合，为本地经济注入庞大动力。

在政府支援方面，蔡健斌强调特区政府对剑击发展的支持毋庸置疑。他透露了一项重要基建进展：「我们刚在今个星期一获立法会工务小组委员会支持，在古洞兴建包括附设剑击设施的多用途体育馆。我们希望在梯队培训、本地分龄以至世界杯香港站赛事方面，能有更加好的地方和设施。」

活动尾声，蔡健斌预祝本届世锦赛圆满成功，并以「剑指巅峰、击响全城」八字真言，祝愿中国香港剑击队在主场再创辉煌。