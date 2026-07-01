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亚洲青年羽毛球锦标赛｜港队历史性夺男女混合团体赛银牌

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更新时间：18:53 2026-07-01 HKT
发布时间：18:53 2026-07-01 HKT

香港U19羽毛球代表队周二（30号）在日本熊本县八代市举行的亚洲青年羽毛球锦标赛中历史性夺得银牌！他们在男女混合团体赛决赛硬碰卫冕的国家队，最终以大分2:0（39:55、 37:55）不敌对手夺金女日，相隔12年再为港队争得亚青奖牌，各将今日（7月1号）起开始各单项比赛，力求再为港争光。

香港U19羽毛球队历史性为香港夺得亚青赛面男女混合团体赛银牌。亚洲羽联图
香港U19羽毛球队历史性为香港夺得亚青赛面男女混合团体赛银牌。亚洲羽联图
亚洲羽联图
亚洲羽联图
香港队夺银后在场上开心庆祝。亚洲羽联图
香港队夺银后在场上开心庆祝。亚洲羽联图

香港羽总今次派出14名U19青年代表队参加亚青赛，头5日率先进行男女混合团体赛，紧接是个人赛。在压轴的混合团体决赛，港队派出男双杨顺安/禹智睿、男单陈以熙、混双张世成/朱颖姿、女单叶心悠及女双朱颖姿/俞绮翘顺序出战，他们力战下为香港取得自本赛于1997创办以来的首面银牌（大会于2006年起将原本的男、女子团体赛改为混合团体赛），铜牌是在4强落败的日本及泰国队；港队曾于2008年跻身过4强，当时最终取得铜牌。

在日本举行的亚青赛三甲：冠军中国（红衫）、亚军香港（白衫）、季军日本（蓝衫）及泰国（前排右）。亚洲羽联图
在日本举行的亚青赛三甲：冠军中国（红衫）、亚军香港（白衫）、季军日本（蓝衫）及泰国（前排右）。亚洲羽联图

这支U19的青年队先后在半准决赛以2:1（44:55、55:45、55:43）险胜印度，在4强对上届亚军的泰国，在小组曾负泰国的港队成功复仇，以2:1（55:45、53:55、55:48）取得决赛资格。

这些年来，港队曾夺过8面铜牌，最近一个铜牌是2014年由现时香港男单一号李卓耀夺得。

周三展开5个单项的比赛，混双杨顺安、俞绮翘单日连过2关入32强，他们先后以2:0击败新加坡组合及2:1胜越南组合，男单湛城睿及朱澔分别胜斯里兰卡及中国澳门对手，齐齐跻身64强。

记者：徐嘉华

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