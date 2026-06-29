亚洲青年羽毛球锦标赛｜香港年青羽毛球队齐创历史 混合团体赛佳银望金

香港U19羽毛球代表队周一（29号）历史性杀入正在日本举行的亚洲青年羽毛球锦标赛的男女混合团体赛决赛，坐银望金，周二跟争取「三连霸」的国家队一决高下，争上最高颁奖台。

香港青年羽毛球队为港创历史。香港羽总图

大会制作的决赛Poster，由香港对国家队争冠。大会FB图

香港队入决赛后开心一刻。大会FB截图

香港羽总今次派出14名U19青年代表队到日本态本县八代市参加亚青赛，头5日率先进行男女混合团体赛，紧接是个人赛；在混合团体赛中，港队跟上届亚军泰国及新加坡同组，在头3天的比赛中，港队先以大分2:0胜新加坡，但以0:2不敌泰国，仍能以一胜一负跻身周一早上展开的半准决赛对印度，香港先输第一回合（44:55），幸及时回勇，第二回合以55:45追成平手，决胜局，双方只有一至两分差距，幸港顶得住压力以55:43奠胜（大分2:1）入4强，在双铜牌制下，港队肯定有奖牌落袋，一众年青港将已不急及待手舞足蹈庆祝一番。

港队再在同日下午出战4强再对泰国队，虽然要打足3回合，这次是香港队先拔头筹（55:45），次回合港队仅以2分不敌（53:55），到决胜局，港队以55:48取得决赛权，各位港将已忍不住拿著特区旗跑到场内庆祝。

港队功臣包括男子组的陈以熙、朱澔、湛城睿、禹智睿、杨顺安、张世成及郑英杰，女子组有叶心悠、洪炫娇、缪汶殷、朱颖姿、欧阳颖芝、俞绮翘及陈鹏妮；港队将于明晨10时起出战团体赛的决赛对国家队，

港队曾于2008年跻身过4强，当年的功臣包括男将伍家朗、黄永棋及李晋熙以及女将谢影雪、潘乐恩、陈祉嘉、陈虹蓉等。

香港队入决赛后开心一刻。大会FB截图

亚洲青年羽毛球锦标赛由1997年创办，有单项赛事及男、女子团体赛，到2006年起，大会将男、女子团体赛改为混合团体赛，在这20年间，国家队共夺过10次冠军（2020-2022年因疫情取消比赛），包括2024及2025年连续2年，他们今次是争取「三连霸」；国家队晋级8强后先以2:0胜大马，4强以2:1胜日本，报却小组败给对方之仇。

记者：徐嘉华