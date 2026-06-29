赛艇｜港队逾一个月欧洲之旅共夺4金3银 为亚运添信心

香港赛艇一哥赵显臻相隔2年再次登上瑞士琉森世界杯冠军宝座！他在上周六在琉森第3站世界杯的男子轻量级单人双桨决赛，在半程已带出的优势下以7分01秒98夺冠，是继2024年同一站比赛再次登顶。港队今次逾一个月的欧洲之旅共3个比赛，共擸4金3银，港队总教练吴纪宁表示：「整体队员发挥正常，对今后的比赛争取好成绩带来了信心。」

赵显臻（中）在瑞士世界杯第三站夺冠，亚、军季分别来自荷兰及美国。大会FB图

相隔两年再夺世界杯冠军，阿臻冲线后表现十分激动。大会FＢ 图

林新栋（右）及陈廸麟在欧洲之旅三个比赛都有奖牌落袋，表现十分突出。大会FB图

女子轻双的梁颖桉（左）及张菀珊（右）表现不俗。大会FB图

港队一行13名运动员在上月（5月）中启程到西班牙展开一连3站欧洲赛，包括西班牙塞维利亚第一站世界杯（2金1银），金牌来自男子轻量级双人双桨的林新栋、陈廸麟及女子轻双的梁颖桉、张菀珊，银牌得主是阿臻的轻单；之后港队去到比利时训练3星期，然后到荷兰阿姆斯特丹参加荷兰杯（1金1银），林新栋及陈廸麟再次夺冠，女子轻单的洪咏甄夺银牌。

阿臻赛后受访中。ＦＢ截图

紧接一周后出战瑞士琉森第三站世界杯，港队夺1金1银及2个第4名，金牌凭回勇的阿臻夺得，亚、季军是荷兰的Cornelus Palsma（7分04秒79）及美国的 Justin Schmidt（7分05秒16），阿臻赛后被问到感受，他说：「非常好，这场胜利对我意义重大，因为过去几星期我经历了高低起伏（包括荷兰杯因身体不适，入到决赛只能完成，最终位列第6名），加上这站比赛也是其中一站为备战9月亚运会而战，所以很重要。」

阿臻被问到如何庆祝，他笑著说：「继续努力训练。」

洪咏甄在女子轻单比赛中。 大会FＢ 图

这站的银牌来自林新栋、陈廸麟的男子轻双，2位第4名包括女子组的轻单洪咏甄及轻双的梁颖桉及张菀珊。



记者：徐嘉华