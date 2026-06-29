赛艇｜港队逾一个月欧洲之旅共夺4金3银 为亚运添信心
更新时间：15:31 2026-06-29 HKT
发布时间：15:31 2026-06-29 HKT
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香港赛艇一哥赵显臻相隔2年再次登上瑞士琉森世界杯冠军宝座！他在上周六在琉森第3站世界杯的男子轻量级单人双桨决赛，在半程已带出的优势下以7分01秒98夺冠，是继2024年同一站比赛再次登顶。港队今次逾一个月的欧洲之旅共3个比赛，共擸4金3银，港队总教练吴纪宁表示：「整体队员发挥正常，对今后的比赛争取好成绩带来了信心。」
港队一行13名运动员在上月（5月）中启程到西班牙展开一连3站欧洲赛，包括西班牙塞维利亚第一站世界杯（2金1银），金牌来自男子轻量级双人双桨的林新栋、陈廸麟及女子轻双的梁颖桉、张菀珊，银牌得主是阿臻的轻单；之后港队去到比利时训练3星期，然后到荷兰阿姆斯特丹参加荷兰杯（1金1银），林新栋及陈廸麟再次夺冠，女子轻单的洪咏甄夺银牌。
紧接一周后出战瑞士琉森第三站世界杯，港队夺1金1银及2个第4名，金牌凭回勇的阿臻夺得，亚、季军是荷兰的Cornelus Palsma（7分04秒79）及美国的 Justin Schmidt（7分05秒16），阿臻赛后被问到感受，他说：「非常好，这场胜利对我意义重大，因为过去几星期我经历了高低起伏（包括荷兰杯因身体不适，入到决赛只能完成，最终位列第6名），加上这站比赛也是其中一站为备战9月亚运会而战，所以很重要。」
阿臻被问到如何庆祝，他笑著说：「继续努力训练。」
这站的银牌来自林新栋、陈廸麟的男子轻双，2位第4名包括女子组的轻单洪咏甄及轻双的梁颖桉及张菀珊。
记者：徐嘉华
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